به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان و جمعی از فرماندهان انتظامی ضمن قدردانی از زحمات شبانهروزی نیروهای جانبرکف انتظامی، اظهار داشت: امروز باتوجهبه پیچیدگیهای جرایم نوین، بهویژه در حوزههای سایبری، اقتصادی و مواد مخدر، تکیه بر پلیسهای تخصصی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. دستگاه قضا در تمامی حوزههایی که نیازمند بررسی دقیق و علمی است، از تخصص و کارآمدی پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و سایر پلیسهای تخصصی در راستای اقناع قضایی و اتقان آرا استفاده میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حضور زنان در ساختار انتظامی اشاره کرد و افزود: تخصصیسازی پلیس بانوان و توسعه نقش آنها در مواجهه با چالشهای حوزه زنان و خانواده، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتماعی است. بسیاری از پروندههای خانوادگی و آسیبهای مرتبط با زنان و کودکان، نیازمند ظرافت، درایت و نگاه تخصصی است که پلیس بانوان با رویکردی صیانتی و حفاظتی، میتواند نقشی کلیدی در کاهش آسیبها و ارتقای امنیت روانی جامعه ایفا کند. دادگستری استان از هرگونه طرحی که منجر به تقویت جایگاه و توانمندسازی پلیس بانوان در این حوزه شود، حمایت قاطع خواهد کرد.
رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر تحول قضایی، بر لزوم همافزایی مستمر میان ضابطین و قضات تأکید کرد و گفت: ارتقای امنیت با کار جزیرهای حاصل نمیشود. اقتدار پلیس در کنار عدالتمحوریِ دستگاه قضا، دو بازوی قدرتمند برای تحقق امنیت پایدار در استان است. انتظار میرود با برگزاری جلسات مشترک و دورههای آموزشی میان قضات و کارشناسان انتظامی، شاهد افزایش سرعت و دقت در کشف جرم و اجرای عدالت باشیم.
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