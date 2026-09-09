۱۱۳ غرفه و ۲۵ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی رضایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی اظهار کرد: این رویداد از شنبه ۲۱ شهریورماه در مجتمع حوزوی آیتاللهالعظمی شاهرودی مشهد گشایش مییابد و تا جمعه ۲۷ شهریورماه میزبانی علاقهمندان را بر عهده دارد.
معاون علمی حوزه علمیه خراسان گفت: نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی «ویترین جریان تولید علمی حوزه» است و هدف اصلی برگزاری آن را ارائه هرچه بهتر خدمات آموزشی و پژوهشی، آسانسازی دسترسی به منابع و معرفی تازههای نشر در حوزه علوم اسلامی، معارف دینی و علوم انسانی اسلامی است.
وی گفت: بیش از ۱۱۳ غرفه با حضور حدود ۱۲۰ ناشر یا نمایندگان ناشران برپا میشود و بیش از ۲۵ هزار عنوان کتاب و اثر تخصصی در معرض دید مخاطبان قرار میگیرد.
رضایی بخشهای نمایشگاه را کتابهای تخصصی حوزوی، معارف اسلامی و علوم انسانی اسلامی، کودک و نوجوان، دیجیتال و فناوری، نوشتافزار ایرانی ـ اسلامی و خدمات تخصصی پژوهشی ذکر کرد و افزود: در بخش تخصصی، آثاری در زمینههایی مانند منطق، کلام، فلسفه، فقه، اصول و تفسیر عرضه میشود و در بخش معارف اسلامی نیز موضوعاتی چون قرآن، حدیث، ادعیه، اخلاق، خانواده، تربیت، مشاوره، شهدا و دفاع مقدس مدنظر است.
معاون علمی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: برگزاری نزدیک به ۱۰ نشست علمی و تخصصی، معرفی آثار شاخص، رونمایی از ۱۵ اثر جدید، معرفی و تقدیر از ناشران برتر، مشاوره پژوهشی و کارگاههای آموزشی در حوزه نویسندگی، مقالهنویسی و نرمافزارهای علوم اسلامی از برنامههای جانبی این نمایشگاه است.
وی همچنین از اجرای طرح «اهدای کتاب؛ اهدای دانایی» خبر داد و افزود: در این طرح، کتابهایی که افراد دیگر نیازی به آنها ندارند جمعآوری میشود تا سایر علاقهمندان از این منابع بهرهمند شوند.راهاندازی استودیوی تخصصی نمایشگاه برای گفتگو با علما، اساتید، پژوهشگران و ناشران و رادیوی نمایشگاه برای معرفی غرفهها و آثار نیز از دیگر برنامههای این دوره است. سادهسازی مفاهیم علمی به معنای سطحیسازی نیست و باید تلاش شود محتوای عمیق علمی و دینی با زبانی مناسب در اختیار نسل جدید قرار گیرد.
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