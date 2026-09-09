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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

صنعا: رژیم سعودی از زیر چتر آمریکا و اسرائیل خارج شود

صنعا: رژیم سعودی از زیر چتر آمریکا و اسرائیل خارج شود

انصار الله یمن با متهم کردن ریاض به اجرای برنامه‌های صهیونیستی در منطقه، از حکام سعودی خواست تا از زیر چتر حمایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی خارج شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، انصار الله یمن با متهم کردن ریاض به اجرای برنامه‌های صهیونیستی در منطقه، از حکام سعودی خواست تا از زیر چتر حمایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی خارج شوند.

وزارت امور خارجه صنعا بر پایبندی اصولی، اعتقادی و پایدار یمن به مسئله فلسطین به عنوان قضیه محوری و اصلی امت اسلامی تاکید کرد.

این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: یمن امروز تاوان همین موضع استوار و انسانی خود در حمایت از فلسطین را می‌دهد و از سوی رژیم عربستان هدف حمله قرار گرفته است.

در این بیانیه تاکید شده است: دشمن سعودی هرچقدر هم که بکوشد یمن را در بحران‌ها و مشکلات فرو ببرد، هرگز موفق نخواهد شد توجه این کشور را از قضیه مرکزی خود منحرف سازد.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: تداوم تجاوزات و محاصره یمن توسط عربستان، خدمت مستقیم به دشمن اسرائیلی و ضربه زدن به آرمان فلسطین است و رژیم سعودی به امت اسلامی نشان داده که مجری نقشه‌ها و اهداف صهیونیسم در یمن و منطقه است.

وزارت خارجه صنعاء در پایان از رژیم عربستان خواست تا از زیر عبا و چتر آمریکا و اسرائیل خارج شود و به مسیر درست بازگردد و به یاری ملت فلسطین بشتابد.

کد مطلب 6942334

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