احمد رضایی در حاشیه رقابت‌های کشتی فرنگی انتخابی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به فرارسیدن سومین سال فعالیت هیئت کشتی استان قم بیان کرد: در سالهای گذشته تعداد مربیان فعال کشتی در قم در مقایسه با دوره‌های قبل 60 درصد افزایش داشته و تعداد مکان‌هایی که این رشته فعال هستند به چهار مکان افزایش یافته است.



وی با اشاره به مهمترین اقدامات هیئت کشتی استان قم در سال گذشته یادآور شد: سال گذشته مسابقات رده‌های سنی پایه را دو بار برگزار کردیم، ضمن اینکه تیم‌های کشتی استان قم برای برگزاری هفت مسابقه تدارکاتی به خارج از استان اعزام شدند و میزبان اردو‌های تدارکاتی نیز بودیم.



رضایی اضافه کرد: در سال گذشته یکی از مهم‌ترین اقدامات هیئت کشتی استان قم، برگزاری دومین دوره رقابت‌های لیگ کشتی آزاد و فرنگی در رده های سنی نونهالان و نوجوانان در استان بود که با شرکت 9 تیم و به شکل رفت و برگشت برگزار شد و از کیفیت بسیار خوبی نیز برخوردار بود، ضمن اینکه نکته قابل توجه این لیگ استقبال بسیار چشمگیر بخش خصوص در حمایت مالی از تیم‌های شرکت‌کننده بود.



وی بیان کرد: میزبانی رویداد مهم کشتی را نیز در سال گذشته بر عهده داشتیم که سمبل آنها، میزبانی هفتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام با حضور برترین‌های کشتی فرنگی کشورمان و پنج کشور خارجی بود و به شکلی مطلوب برگزار شد، ضمن اینکه رقابت‌های کشتی فرنگی رده های سنی مختلف استان نیز با شرکت برترینهای استان در هر رده برگزار شد.



تلاش برای حضور تیمی از قم در لیگ برتر کشتی فرنگی کشور



دبیر هیئت کشتی استان قم با اشاره به برنامه های مهم امسال هیئت کشتی قم، ابراز داشت: تلاش برای حضور تیمی از قم در مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور از برنامه های مهم هیئت در سال جاری خواهد بود و در تدارک هستیم تا بتوانیم امسال شرایط حضور یک تیم در لیگ برتر را فراهم کنیم.



وی افزود: در سال گذشته در تمام رقابتهایی که مطابق تقویم فدراسیون کشتی در سطح کشور در رده‌های سنی مختلف برگزار شد، حضور یافتیم که این مهم سبب شد تا کشتی‌گیران قمی در رویدادهای مختلف کشوری برابر حریفان به میدان بروند و البته نتایج خوبی نیز کسب کردند که سر آمد آنها کسب دو مدال برنز از رقابت های قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا بود.



رضایی با مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در کشتی استان قم از ابتدای سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون رقابتهای انتخابی در چهار رده سنی را برگزار کرده‌ایم، سه اعزام به مسابقات انتخابی تیم ملی و رقابتهای بین‌المللی و آسیایی داشته‌ایم و این در حالیست که هنوز رقابتهای قهرمانی کشور رده‌های سنی مختلف برگزار نشده است و برای حضور در آنها نیز آمادگی کامل داریم.