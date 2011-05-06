به گزارش خبرنگار مهر، سردارعلیجان میرشکار صبح جمعه در یادواره سرداران شهید خجسته و محمدی از شهدای جنگ تحمیلی آمل گفت: هم اکنون بسیاری از جوانان نسل فعلی جامعه اطلاع کمی از ایثارگری های شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی دارند و ضروری است در یادواره های شهداء دست نوشته ها و وصیت نامه های شهدا برای جوانان بازگو شود.

وی افزود: امروز نسل جوان جامعه، بیش از هر زمان دیگری تشنه سیره شهدا است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران با بیان اینکه اگر بخواهیم خودمان را به شهدای گرانقدر کشور برسانیم باید در مسیر آنان حرکت کنیم، تصریح کرد: شهدای ما با الگو قرار دادن شهدای کربلا مسیرحسینی خود را رقم زدند و امروز وظیفه آحاد ملت به خصوص نسل جوان است که راه شهدا را ادامه دهند.

میرشکار با اشاره به اینکه متاسفانه عده ای شعار پیروی از رهبری و ولایت فقیه را سر می دهند، اما برخلاف شعار خود عمل می کنند، آنان را اشعس، طلحه و زبیرهای زمان خطاب کرد که پشت امام زمان خود را خالی کردند.

وی به این عده هشدار داد و تاکید کرد: آنهایی که در این راه عقب افتادند و نتوانستند در راه امام راحل(ره)، شهدا و ولی فقیه زمان حرکت کنند، همچنان در بیراهه هستند.

میرشکار اضافه کرد: دو نعمت بزرگ ولایت فقیه عالم و آگاه به زمان و مردمی هوشیار و همیشه در صحنه کشور را در برابر هر نوع تهدیداتی مصون نگه می دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران خاطرنشان کرد: در ایران اسلامی، مردم ایثار را با شهادت زمزمه می کنند، با خانواده های شهدا همراه هستند و با ولایت فقیه پیوند خورده بنابراین چنین ملتی را نمی توان با توپ و سلاح و ابزارهای تبلیغاتی و جنگ های روانی نابود کرد.

میرشکار تاکید کرد: معیار و ملاک همه شخصیت ها، احزاب و گروه ها، باید ولایت و رهبری باشد و اگر جز این دیده شود، مردم هوشیار، بسیجیان دلاور و خانواده های معظم شهدا و جانبازان در مقابل آنان خواهند ایستاد.

شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل بیش از هزارشهید به انقلاب اسلامی هدیه کرده است.