به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار چهارشنبه شب در یادواره شهدای حسینیه قائم روستای چندر محله آمل با اشاره به نقش تاریخی مردم مازندران و آمل در مقابله با جریانهای ضدانقلاب، بر ضرورت تداوم راه شهدا و هوشیاری در برابر جنگ اقتصادی دشمن تأکید کرد.
سردار میرشکار در این مراسم با مرور خاطراتی از روزهای مقاومت مردم آمل در برابر گروههای معاند در دهه ۶۰، گفت: تستها و تحرکات دشمن در آن دوران، با هدف نفوذ و ناامنسازی مناطق شمالی کشور صورت میگرفت؛ اما مردم مؤمن و غیور آمل با حضور در صحنه، نقشه آنان را نقش بر آب کردند.
وی با اشاره به عملیاتهای مقابلهای نیروهای بسیج، سپاه، کمیته و ژاندارمری در محورهای روستایی منطقه، اظهار داشت: در آن ایام، گروههای ضدانقلاب تلاش داشتند با شعارهای ظاهراً مردمی، روستا به روستا حرکت کنند و مردم را با خود همراه سازند، اما مردم آگاه منطقه با درک ماهیت واقعی آنان، در کنار نیروهای انقلاب ایستادند.
سردار میرشکار افزود: در جریان درگیریهای منتهی به ۱۸ و ۲۲ آبان، اتفاقات بزرگی رقم خورد. مردم آمل با هدایت نیروهای سپاه و بسیج، در مقابله با گروههای کمونیستی بهویژه در جاده امامزاده عبدالله و مناطق اطراف، با جانفشانی ایستادند و شهدای گرانقدری تقدیم کردند. اگر بیداری مردم و نقشآفرینی شهید کارگر و یارانش نبود، دشمن میتوانست در مسیر حوادث ششم بهمن، به اهداف خود نزدیک شود.
وی ضمن اشاره به اهمیت نقش شهید رمضان کاویانپور و دیگر شهدای آمل، گفت: این عزیزان در لحظات حساس و با کمترین امکانات، در برابر نیروهای مسلح و سازمانیافته دشمن ایستادند و اجازه ندادند انقلاب در این نقطه حساس دچار آسیب شود. مردم آمل با وحدت، ایمان و ولایتمداری، دشمن را از شمال کشور عقب راندند.
این فرمانده دوران دفاع مقدس ادامه داد: اگر آن روز دلدادگی مردم به اسلام و جمهوری اسلامی نبود، سرنوشت کشور متفاوت میشد. کمونیستها میخواستند از موقعیت جغرافیایی، جنگلها و جادههای شمال برای نفوذ به پایتخت استفاده کنند، اما مردم آمل با همان روحیه عاشورایی، نقشه آنان را برهم زدند.
دشمن امروز همان اهداف دیروز را دنبال میکند
سردار میرشکار با بیان اینکه دشمن امروز نیز همان اهداف دیروز را دنبال میکند، اما در قالب جنگ اقتصادی، خاطرنشان کرد: امروز دشمن میکوشد از طریق فشارهای معیشتی و تحریم، مردم را از نظام جدا کند. اما همانطور که در جنگ تحمیلی و فتنههای داخلی شکست خورد، در این میدان نیز با هوشیاری مردم ناکام خواهد ماند.
وی افزود: لیش از آنکه از تحریمهای خارجی آسیب ببینیم، از ضعف مدیریت داخلی ضربه میخوریم. دشمن برای ما عکس و تبلیغ منفی درست نکرده، بلکه میخواهد از طریق اقتصاد ما را زمینگیر کند. اما با توکل بر خدا و پیروی از رهبری، این توطئه نیز خنثی خواهد شد.
سردار میرشکار با اشاره به جایگاه وصیتنامههای شهدا در هدایت نسل امروز، گفت: معیار وفاق و وحدت ما، قانون اساسی، وصیتنامه شهدا و گفتمان انقلاب است. هرکس در این مسیر حرکت کند، فرزند انقلاب است و هرکس از آن فاصله بگیرد، در مسیر دشمن قدم میگذارد.
وی تأکید کرد: همانطور که مردم آمل در دهه ۶۰ در برابر دشمنان داخلی ایستادند، امروز نیز باید در برابر دشمن اقتصادی مقاومت کنند. خرمشهر امروز، اقتصاد کشور است و باید با همان غیرت و ایمان از آن دفاع کنیم.
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