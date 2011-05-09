شعارهای متعصبانه روی بزرگترین مسجد پورتلند آمریکا محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، درحالی که مسلمانان آمریکا رشد فزاینده ای از اسلام هراسی را تجربه می کنند و هر از گاهی رویدادهای علیه آنها در جامعه آمریکا شکل می گیرد این بار با شعارهای متعصبانه ای روی دیوار بزرگترین مسجد پورتلند آمریکا مواجه شدند که به دنبال مرگ اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده صورت گرفت.

اسقف کاتولیک شهر مین در پورتلند از جمله شخصیتهایی بود که نوشتن شعار متعصبانه روی دیوار مرکز اجتماعی مسلمانان شهر مین را محکوم کرد.

از زمان یازدهم سپتامبر مسلمانان آمریکایی که تعداد آنها بین شش تا هفت میلیون نفر تخمین زده شده نسبت با فرسایش حقوق مدنی خود رو به رو شده اند چرا که در این کشور ستادهای بسیاری برای تیره و تار کردن دین اسلام فعال هستند.

از سال 2001 تا کنون 800 مورد تخریب، خرابکاری و خشونت علیه مسلمانان گزارش شده است.

