به گزارش خبرنگار مهر، کرامت جوکار صبح چهارشنبه در دیدار با دادستان شهرستان کنگان اظهار کرد: مسائل و مشکلات حوزه منابع آب، از جمله دخل و تصرف در بستر و حریم آبراهه‌ها و موضوع چاه‌های آب از موضوعات مهم است.

وی افزود: با توجه به رشد صنعت در شهرستان کنگان و همچنین شور شدن سفره‌های آب زیرزمینی به دلیل نزدیکی به دریا، به‌ندرت شاهد تخلفاتی مانند کف‌شکنی غیرمجاز یا حفر چاه‌های غیرمجاز در این شهرستان هستیم.

رئیس اداره منابع آب شهرستان کنگان بیان کرد: کنگان از جمله شهرستان‌های استان بوشهر است که تعداد چاه‌های غیرمجاز حفرشده پس از سال ۱۳۸۵ در آن انگشت‌شمار است.

جوکار با اشاره به موضوع مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و متروکه‌ای که از سوی مالکان رها شده‌اند ادامه داد: وجود این چاه‌ها می‌تواند خطراتی مانند سقوط افراد یا دام‌ها را به همراه داشته باشد.

وی گفت: هماهنگی‌های لازم برای اجرای احکام قضایی در حوزه منابع آب نیز در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آمادگی دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان

حسام‌الدین حسینی، دادستان شهرستان کنگان، ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با اداره منابع آب اظهار کرد: دادستانی در تمامی مسائل حقوقی مرتبط با حفاظت از منابع آب، چاه‌ها و تخلفات مربوط به دخل و تصرف در بستر و حریم آبراهه‌ها، آماده همکاری و حمایت قانونی است.

در این نشست، بر تداوم همکاری میان اداره منابع آب و دستگاه قضایی شهرستان کنگان برای صیانت از منابع آب و پیشگیری از تخلفات در این حوزه تأکید شد.