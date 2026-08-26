معضل پرسه سگ های بلاصاحب در تولمشهر؛ ساماندهی پایدار مطالبه مردم است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حضور و پرسه‌ زنی سگ‌های بلاصاحب در تولم‌شهر شهرستان صومعه‌سرا به یکی از دغدغه‌های جدی و مطالبات مکرر ساکنان این شهر تبدیل شده است؛ معضلی که به گفته اهالی، با وجود اقدام شهرداری برای جمع‌آوری سگ‌ها، همچنان ادامه دارد و حتی در برخی نقاط شدت گرفته است.

سگ‌ های بلاصاحب در برخی معابر و محلات تولم‌شهر به‌صورت گروهی مشاهده می‌شوند و حضور آنها در ساعات مختلف شبانه‌روز، نگرانی شهروندان را به دنبال داشته است.

اهالی می‌گویند این وضعیت تنها به یک یا دو نقطه محدود نیست و در برخی مناطق، تعداد سگ‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته که شهروندان هنگام تردد در معابر احساس امنیت و آرامش کافی ندارند.

این موضوع برای خانواده‌هایی که فرزندان خردسال دارند، نگرانی بیشتری ایجاد کرده است؛ چراکه کودکان برای رفت‌وآمد به مدرسه، خرید یا بازی در محله ناچار به عبور از مناطقی هستند که سگ‌های بلاصاحب در آن حضور دارند.

برخی بانوان و سالمندان نیز از ترس نزدیک شدن یا حمله احتمالی سگ‌ها، ترجیح می‌دهند در ساعات خاصی از روز به تنهایی در معابر تردد نکنند.

جمع‌آوری سگ‌ها؛ اقدامی که به گفته اهالی دوباره بی‌اثر شد

یکی از نکاتی که بیش از همه موجب گلایه ساکنان تولم‌شهر شده، بازگشت دوباره سگ‌هایی است که پیش‌تر توسط شهرداری جمع‌آوری شده بودند.

اهالی می‌گویند شهرداری در مقطعی نسبت به جمع‌آوری سگ‌ های بلاصاحب اقدام کرد و تا حدودی از تعداد آنها در سطح شهر کاسته شد، اما مدتی بعد برخی از این حیوانات دوباره به محدوده شهری بازگشتند.

«معصومه احمدی» یکی از اهالی تولم‌شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی ساکنان از وضعیت موجود اظهار کرد: حضور سگ‌های بلاصاحب در بعضی از نقاط شهر به یک مشکل جدی تبدیل شده و مردم بارها درباره آن گلایه کرده‌اند.

وی افزود: یک‌بار شهرداری برای جمع‌آوری سگ‌ها اقدام کرد و مردم تصور کردند این مشکل تا حدودی برطرف شده است، اما بعد از مدتی دوباره تعداد زیادی سگ در سطح شهر دیده شدند.

احمدی ادامه داد: موضوعی که برای مردم قابل قبول نیست این است که اگر شهرداری برای جمع‌آوری سگ‌ها اقدام می‌کند، چرا دوباره این حیوانات به داخل شهر بازگردانده می‌شوند و کسی جلوی این کار را نمی‌گیرد؟

این شهروند تولم‌شهری با بیان اینکه برخی افراد با هدف حمایت از حیوانات به آنها غذا می‌دهند، گفت: ما با حیوان‌آزاری موافق نیستیم و معتقدیم حیوانات نیز باید به شکل درست مدیریت و نگهداری شوند، اما غذا دادن به تعداد زیادی سگ در داخل محدوده شهری باعث می‌شود آنها همان مکان را محل تجمع خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: وقتی سگ‌ها در یک نقطه جمع می‌شوند، تعدادشان هم بیشتر می‌شود و خانواده‌ها دیگر با خیال راحت نمی‌توانند از آن مسیر عبور کنند.

نگرانی خانواده‌ها از تردد کودکان

احمدی با اشاره به نگرانی والدین گفت: بیشترین نگرانی ما درباره کودکان است. یک کودک نمی‌تواند در مواجهه با چند سگ تصمیم درستی بگیرد و ممکن است از ترس فرار کند یا رفتار ناگهانی داشته باشد که خطر را بیشتر کند.

وی افزود: انتظار مردم این است که مسئولان موضوع را جدی بگیرند و به جای اقدامات مقطعی، یک برنامه مشخص و مستمر برای ساماندهی سگ‌های بلاصاحب داشته باشند.

این شهروند با بیان اینکه جمع‌آوری به تنهایی نمی‌تواند راهکار نهایی باشد، گفت: اگر سگ‌ها دوباره به شهر بازگردانده شوند، طبیعی است که مشکل از ابتدا تکرار شود. باید هم موضوع جمع‌آوری و ساماندهی حیوانات دنبال شود و هم درباره افرادی که آنها را دوباره به داخل شهر می‌آورند یا با غذا دادن باعث تجمع آنها می‌شوند، تصمیم مشخصی گرفته شود.

مطالبه مردم؛ ساماندهی پایدار، نه جمع‌آوری مقطعی

ساکنان تولم‌شهر معتقدند حل این مشکل نیازمند همکاری شهرداری، دستگاه‌های مرتبط و خود شهروندان است و نمی‌توان با یک یا چند مرحله جمع‌آوری، انتظار داشت معضل به‌صورت کامل برطرف شود.

از سوی دیگر، برخی شهروندان تأکید دارند که حمایت از حیوانات باید در چارچوب اصول بهداشتی و شهری انجام شود و غذا دادن به سگ‌های بلاصاحب در معابر و نقاط پرتردد، بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، می‌تواند به افزایش تجمع حیوانات و تشدید نگرانی مردم منجر شود.

اهالی تولم‌شهر از مسئولان شهرستان صومعه‌سرا می‌خواهند ضمن بررسی وضعیت موجود، نسبت به شناسایی نقاط تجمع سگ‌ها، جلوگیری از بازگشت حیوانات جمع‌آوری‌شده به محدوده شهری و ایجاد سازوکار مشخص برای ساماندهی آنها اقدام کنند.

آنچه امروز مردم تولم‌شهر مطالبه می‌کنند، نه برخورد خشن با حیوانات، بلکه مدیریت اصولی و مسئولانه این معضل برای حفظ همزمان سلامت، امنیت و آرامش شهروندان است؛ مطالبه‌ای که به نظر می‌رسد نیازمند ورود جدی‌تر مسئولان و ارائه یک راهکار پایدار است.

در فرآیند جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب با موانع جدی مواجه هستیم

«زینب فرح بخش» عضو شورای اسلامی تولم‌شهر، با اشاره به تداوم معضل سگ‌های بلاصاحب در این شهر، اظهار کرد: مدیریت و کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب یکی از موضوعاتی است که مجموعه مدیریت شهری تولم‌شهر در سال‌های اخیر به‌ طور جدی پیگیر آن بوده‌اند و ما در فرآیند جمع‌آوری این حیوانات نیز وارد عمل شده‌ایم، اما این موضوع به دلیل عوامل مختلف، نیازمند یک برنامه مستمر و همکاری همه‌ جانبه است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات، رهاسازی سگ‌ها در نقاط مختلف شهر است متأسفانه برخی افرادی که دام و سگ نگهبان دارند، زمانی که سگ آنها پیر، بیمار یا دیگر قابل استفاده نیست، آن را در نقاط کم‌تردد و اصطلاحاً نقاط کور شهر رها می‌کنند. این روند سال‌هاست وجود دارد، اما طی پنج سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است.

فرح بخش ادامه داد: طبیعی است که با امکانات و نیروی انسانی محدود، امکان استقرار نیرو در تمام نقاط شهر برای شناسایی و جلوگیری از رهاسازی وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که اصل رهاسازی کنترل نشود، جمع‌آوری‌های مقطعی به تنهایی نمی‌تواند مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کند.

عضو شورای اسلامی تولم‌ شهر یکی دیگر از عوامل ماندگاری سگ‌ها در محدوده شهری را غذا دادن بی‌ضابطه دانست و گفت: برخی شهروندان و به‌ویژه صاحبان بعضی واحدهای صنفی به سگ‌ها غذا می‌دهند. وقتی حیوان در یک نقطه غذای مستمر دریافت می‌کند، همان محدوده را ترک نمی‌کند و به مرور زمان تعداد سگ‌ها نیز در آن منطقه افزایش پیدا می‌کند. بنابراین برخورد با این پدیده باید از زوایای مختلف انجام شود.

وی با اشاره به نگرانی‌های جدی شهروندان درباره امنیت جانی و روانی خانواده‌ها تصریح کرد: در مواردی گزارش گازگرفتگی و حمله سگ‌ها را داشته‌ایم؛ حتی در یک مورد، یکی از نگهبانان یک مجتمع مورد حمله قرار گرفت و دچار آسیب شد. نگرانی خانواده‌ها درباره کودکان نیز کاملاً قابل درک است، زیرا حضور گروهی سگ‌ها در اطراف محل زندگی و تردد کودکان می‌تواند موجب ترس و اضطراب شود.

فرح بخش تأکید کرد: ما منکر اهمیت رعایت حقوق حیوانات نیستیم، اما در کنار آن باید سلامت، امنیت و آرامش شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان از مسئولان انتظار داشت که در برابر سگ‌هایی که برای مردم ایجاد خطر می‌کنند هیچ اقدامی انجام ندهند.

وی با اشاره به اقدام انجام‌شده برای جمع‌آوری سگ‌ های بلاصاحب و قدردانی از واحد خدمات شهر شهرداری گفت: ما در این پروسه وارد شدیم و مواردی را جمع‌آوری کردیم و سگ‌ها به محل مناسب منتقل شدند حتی در یک مرحله تعداد قابل توجهی از سگ‌ها جمع‌آوری شد، اما پس از آن با واکنش و اعتراض برخی افراد مواجه شدیم و همین موضوع نشان داد که مدیریت این مسئله بدون هماهنگی و همراهی همه بخش‌ها امکان‌پذیر نیست.

عضو شورای اسلامی تولم‌شهر افزود: نکته مهم این است که اگر سگ‌ها جمع‌آوری و ساماندهی شوند، اما دوباره توسط افرادی به سطح شهر بازگردانده شوند، تمام زحمات نیروهای اجرایی و هزینه‌هایی که برای این کار صرف شده، عملاً بی‌نتیجه خواهد ماند.

فرح بخش همچنین به ضرورت اجرای برنامه عقیم‌سازی اشاره کرد و گفت: در کنار جمع‌آوری، تلاش کردیم یک فضای مناسب برای عقیم‌سازی و کنترل جمعیت سگ‌ها ایجاد کنیم. برای این منظور کانکس، آب، میز کار و امکانات اولیه و همچنین کارشناس مربوطه فراهم شد، اما در همان مرحله نیز با تجمع و مخالفت برخی افراد مواجه شدیم که معتقد بودند این اقدام نباید در آن محل انجام شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که عقیم‌سازی یک اقدام کنترلی برای جلوگیری از افزایش جمعیت است و اگر هدف واقعاً کاهش تعداد سگ‌های بلاصاحب و مدیریت این وضعیت باشد، باید اجازه داد طرح‌های کارشناسی و اصولی اجرا شود.

فرحبخش با انتقاد از دوگانگی موجود در مطالبه عمومی گفت: از یک طرف از مدیریت شهری خواسته می‌شود سگ‌های بلاصاحب جمع‌آوری شوند و امنیت شهروندان تأمین شود و از طرف دیگر، وقتی برای جمع‌آوری یا عقیم‌سازی اقدام می‌کنیم، عده‌ای با آن مخالفت می‌کنند. با چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت مشکل به شکل اساسی حل شود؟

وی تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده با هدف آزار حیوانات نبوده و نیست؛ هدف ما کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب، کاهش خطرات احتمالی و ایجاد امنیت برای شهروندان است. ما اگر اقدامی انجام می‌دهیم، باید در چارچوب ضوابط و با در نظر گرفتن ملاحظات بهداشتی و زیست‌ محیطی باشد.

عضو شورای اسلامی تولم‌شهر در پایان گفت: حل این معضل نیازمند یک زنجیره کامل از اقدامات است؛ از جلوگیری از رهاسازی سگ‌ها گرفته تا جمع‌آوری، انتقال، عقیم‌سازی، ساماندهی و جلوگیری از بازگرداندن مجدد آنها به نقاط شهری لذا اگر همه دستگاه‌های مسئول و شهروندان در این فرآیند همکاری کنند، می‌توان امیدوار بود که این مشکل به شکل اصولی و پایدار مدیریت شود.

دادستان صومعه‌سرا: با اخلال در اجرای مأموریت قانونی برخورد می‌شود

«علیرضا قربانی» دادستان عمومی و انقلاب صومعه‌سرا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب اظهار کرد: ساماندهی این حیوانات باید در چارچوب برنامه‌ای مشخص و با همکاری دستگاه‌های متولی انجام شود و در صورت ایجاد اخلال در اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب صومعه سرا گفت: موضوع سگ‌ های بلاصاحب از جمله مسائل مرتبط با حقوق عمومی و امنیت و آرامش شهروندان است و باید برای آن راهکاری اصولی، مستمر و قابل اجرا در نظر گرفته شود.

وی افزود: در همین راستا، موضوع مدیریت و جمع‌آوری اصولی سگ‌های بلاصاحب با شهرداری مطرح و بر ضرورت ساماندهی این فرآیند تأکید شده است؛ چرا که جمع‌آوری مقطعی و بدون برنامه نمی‌تواند مشکل را به صورت ریشه‌ای برطرف کند.

دادستان عمومی و انقلاب صومعه‌سرا با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره ایجاد مزاحمت توسط سگ‌های بلاصاحب تصریح کرد: گزارش‌هایی درباره حضور سگ‌ها در نقاط مختلف شهر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان دریافت شده و این موضوع به ویژه از نظر امنیت کودکان و خانواده‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قربانی ادامه داد: از سوی دیگر، در جریان اجرای طرح‌های جمع‌آوری، مواردی از مخالفت و ایجاد چالش برای کارکنان شهرداری گزارش شده است. طبیعی است که اگر دستگاه اجرایی در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام کند، نباید اشخاص با ایجاد درگیری یا مانع، روند اجرای مأموریت قانونی را مختل کنند.

وی تأکید کرد: در صورت ارائه گزارش و مستندات درباره تهدید، درگیری، توهین یا هرگونه رفتار مجرمانه و همچنین ایجاد اخلال در اجرای وظایف قانونی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، موضوع در چارچوب قانون بررسی خواهد شد و در صورت احراز تخلف یا جرم، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

دادستان صومعه‌سرا با بیان اینکه حفظ حقوق حیوانات نباید در تقابل با امنیت و سلامت مردم قرار گیرد، گفت: باید میان رعایت ملاحظات مربوط به حیوانات و تأمین امنیت و آرامش شهروندان توازن ایجاد شود و این امر تنها از طریق اجرای طرح‌های کارشناسی و مستمر امکان‌پذیر است.

قربانی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود، رهاسازی سگ‌های پیر یا بیمار در نقاط مختلف شهر است که باعث افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب می‌شود. از طرف دیگر، غذا دادن بی‌ضابطه در برخی نقاط نیز موجب تجمع سگ‌ها و ماندگاری آنها در محدوده‌های شهری شده است.

وی افزود: اگر سگ‌ها جمع‌آوری شوند اما دوباره به سطح شهر بازگردانده شوند، عملاً اقدامات انجام‌شده بی‌اثر خواهد شد؛ بنابراین در کنار جمع‌آوری باید موضوع رهاسازی، انتقال، ساماندهی و کنترل جمعیت نیز به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب صومعه‌سرا با اشاره به ضرورت اقدامات کنترلی از جمله عقیم‌سازی گفت: کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب نیازمند برنامه‌ای علمی و بلندمدت است و نمی‌توان با اقدامات مقطعی انتظار حل کامل این معضل را داشت.

قربانی در پایان تأکید کرد: مطالبه شهروندان برای برخورداری از محیطی امن و آرام، مطالبه‌ای قابل توجه است و دستگاه‌های مسئول باید وظایف خود را در این زمینه به درستی انجام دهند. دستگاه قضایی نیز در صورت طرح گزارش‌های مستند درباره تضییع حقوق عمومی یا ایجاد اخلال در اجرای وظایف قانونی، موضوع را بررسی و در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد.

تولم‌شهر در انتظار پایان یک چرخه تکراری

سگ‌های بلاصاحب در تولم‌شهر دیگر صرفاً یک دغدغه شهری نیستند؛ بلکه به مطالبه‌ای عمومی برای حفظ امنیت، سلامت و آرامش شهروندان تبدیل شده‌اند. تجربه جمع‌آوری‌های مقطعی نشان داده است که بدون جلوگیری از رهاسازی، کنترل منابع تغذیه و اجرای برنامه‌های اصولی برای ساماندهی و کنترل جمعیت، این معضل همچنان تکرار خواهد شد.

اکنون انتظار شهروندان از مسئولان شهرستان صومعه‌سرا، عبور از اقدامات مقطعی و تدوین راهکاری پایدار و قابل اجراست؛ راهکاری که در آن هم ملاحظات مربوط به حقوق حیوانات رعایت شود و هم امنیت و آرامش مردم در اولویت قرار گیرد. استمرار این وضعیت، تنها زمانی پایان خواهد یافت که همه حلقه‌های این زنجیره، از رهاسازی و تجمع گرفته تا جمع‌آوری، ساماندهی و جلوگیری از بازگشت سگ‌ها به محدوده شهری، همزمان و مسئولانه مدیریت شود.