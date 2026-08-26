رونمایی از کتاب «دورترین آغوش» در ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «دورترین آغوش» تألیف مهدیه خلیل‌آبادی، در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا برگزار شد.

این مراسم با حضور محمد لک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا و حمید گودرزی‌مهر، مسئول چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و جمعی از اعضای انجمن‌های ادبی، اهالی قلم، استادان دانشگاه، شاعران و فرهنگیان شهرستان همراه بود.

«دورترین آغوش»؛ اثری تازه از اهالی فرهنگ ازنا

در این آیین، کتاب «دورترین آغوش» به عنوان تازه‌ترین اثر مهدیه خلیل‌آبادی معرفی و از آن رونمایی شد؛ اثری که با همکاری انتشارات سنگ‌نبشه خرم‌آباد به چاپ رسیده است.

حضور جمعی از فعالان فرهنگی و ادبی شهرستان در این مراسم، فرصتی برای معرفی این اثر و گفت‌وگو درباره ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی شهرستان ازنا فراهم کرد.

تأکید بر حمایت از تولیدات ادبی

محمد لک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا، در این مراسم با ابراز خرسندی از انتشار آثار ادبی جدید، اظهار کرد: کتاب «دورترین آغوش» با همکاری انتشارات سنگ‌نبشه خرم‌آباد و با بهره‌گیری از ظرافت‌های ادبی، توانسته است مورد توجه فرهیختگان و اهالی فرهنگ حاضر در این مراسم قرار گیرد.

وی افزود: حمایت از نویسندگان و شاعران و فراهم کردن زمینه برای معرفی آثار آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پویایی بیشتر فضای فرهنگی و ادبی شهرستان کمک کند.

لک در پایان ضمن تبریک انتشار این اثر به مهدیه خلیل‌آبادی، برای وی آرزوی موفقیت، سربلندی و پیشرفت روزافزون در مسیر خلق آثار ماندگار ادبی کرد.

استمرار برنامه‌های فرهنگی در ازنا

آیین رونمایی از «دورترین آغوش» در چارچوب برنامه‌های فرهنگی هفته دولت و هفته وحدت برگزار شد و بار دیگر ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی شهرستان ازنا و نقش انجمن‌های ادبی و اهالی قلم در تولید و معرفی آثار جدید را مورد توجه قرار داد.