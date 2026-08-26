رونمایی از کتاب «جمع است به خونخواهی تو امت احمد»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر کمالی، صبح چهارشنبه، با اشاره به انتشار این اثر اظهار کرد: کتاب «جمع است به خونخواهی تو امت احمد» با هدف آشنایی مردم با سیره نبوی در زمینه مقابله با استکبار، ظلم‌ستیزی و خونخواهی مظلومان تدوین شده است.

وی افزود: توجه به این بخش از سیره پیامبر اسلام(ص) در جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته و این اثر تلاش دارد با استفاده از منابع معتبر تاریخی فریقین، ابعاد مختلف آن را برای مخاطبان تبیین کند.

مسئول حوزه محتوایی و تولیدات مکتوب ستاد برگزاری رویداد «امت احمد» ادامه داد: رویکرد قاطع حضرت رسول(ص) در مواجهه با مستکبران، خائنان و متجاوزان و بهره‌گیری از «غضب مقدس» برای صیانت از صراط مستقیم الهی، از جمله موضوعاتی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

کمالی خاطرنشان کرد: منابع مورد استفاده در تدوین این اثر از منابع معتبر تاریخی شیعه و اهل سنت انتخاب شده تا مباحث مطرح‌شده درباره سیره نبوی از پشتوانه تاریخی برخوردار باشد.

وی با اشاره به محور اصلی کتاب گفت: تلاش شده است میان سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با متجاوزان و حوادث روز، به‌ویژه تجاوز رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی علیه ایران اسلامی و به شهادت رسیدن رهبران مقاومت و مردم بی‌گناه، پیوند تاریخی ایجاد شود.

مسئول حوزه محتوایی و تولیدات مکتوب ستاد برگزاری رویداد «امت احمد» افزود: این کتاب می‌کوشد با تأسی به سنت نبوی، راهنمایی برای موضع‌گیری صحیح و هوشمندانه در برابر تحولات و حوادث کنونی جهان اسلام ارائه کند.