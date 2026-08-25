اکسیوس: آمریکا فعلا قصد حمله گسترده نظامی به ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا به شماری از همتایان خود گفته است واشنگتن در حال حاضر قصد آغاز حملات جدید علیه ایران یا بازگشت به عملیات نظامی گسترده را ندارد.

بر اساس این گزارش، روبیو در عین حال احتمال حمله آمریکا در صورت اقدام نظامی نخست از سوی ایران را رد نکرده و خطوط کلی سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را برای برخی مقامات تشریح کرده است.

این مقام آمریکایی همچنین گفت که سیاست جدید واشنگتن در قبال ایران شامل پرهیز از اقدام نظامی در شرایط کنونی و افزایش فشار اقتصادی است.

وی مدعی شد که ایران کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اکنون آمریکا کنترل آن را در دست دارد.

آکسیوس همچنین به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که محاصره، ایران را از درآمدهای نفتی محروم کرده و طی دو هفته گذشته تقریباً هیچ نفتکشی در جزیره خارک مشاهده نشده است.