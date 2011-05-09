اسرائیل و فتنه انگیزی در مصر برای مصادره انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای که به قلم "عبدالباری عطوان" سردبیر این روزنامه به چاپ رسید به حوادث اخیر در مصر یعنی درگیری بین مسلمانان و مسیحیان اشاره می کند و نسبت به وقوع درگیری های طایفه ای و مذهبی برای مصادره انقلاب دراین کشور هشدار می دهد.

دراین مقاله آمده است: اگر برای مصادره انقلاب های عربی که با هدف ایجاد تغییر و برقراری دموکراسی دسیسه هایی از سوی بیگانگان وجود دارد یا می شنویم که درصدد منحرف کردن این انقلاب از مسیر اصلی اش هستند باید گفت این اوضاع در حال حاضر در مصر وجود دارد.

این نویسنده عرب زبان ادامه می دهد: ما تنها از درگیری های خونینی که روزگذشته بین مسلمانان و مسیحیان در منطقه امبابه رخ داد صحبت نمی کنیم، بلکه جوانب دیگر مصادره این انقلاب و تلاش برای محقق شدن آن با هر وسیله ممکن آن هم از سوی مزدوران داخلی و خارجی نیز مد نظرمان است.

"عبدالباری عطوان" درادامه هشدار می دهد: فتنه طایفه ای خطری است که مصر را تهدید می کند چرا که تنها سلاح و تنها راه برای ضربه زدن به وحدت ملی مصری ها و از بین بردن انقلاب و همچنین بازگرداندن این کشور به تبعیت از آمریکا و اسرائیل همانطوری که در دوره مبارک بود و یا شاید بدتر از آن است.

درادامه این مقاله تاکید می شود: درست است که آرامش به منطقه امبابه که یکی از مناطق بسیار فقیر در قاهره به شمار می رود، آن هم بعد از به آتش کشیده شدن دو کلیسا و کشته شدن 12نفر بازگشته، اما این موضوع را هم نباید فراموش کرد که آتش فتنه همچنان زیر خاکستر است و دراین بین کسانی هستند که در تلاشند تا در آینده نزدیک آن را شعله ور کنند و این وضعیت نیازمند آن است که مصری ها با هشیاری و درایت در برابر این فتنه انگیزی مقاومت کنند.

القدس العربی ادامه می دهد: فتنه طایفه ای یکی از اختراعات رژیم سابق و عناصر آن بوده و همچنین از اولویت های آن رژیم بود تا مردم مصر را به این ترتیب ترور و درعین حال آنان را به مقاومت نکردن علیه رژیم حسنی مبارک مجبور کنند.

همچنین درادامه این مقاله آمده است: نمی توان نقش اسرائیل را در کاشت بذر فتنه درمصر و شعله ور کردن فتیله جنگ داخلی نادیده گرفت چرا که اسرائیل یکی از طرف های بسیار ضرر کننده از انقلاب مصر است و چه بسیار شنیدیم که مسئولان اسرائیلی آشکارا اعلام کردند که مصر جدید یعنی مصر انقلابی در حقیقت به دشمن استراتژیکی این رژیم تبدیل شده است.

"عبدالباری عطوان" در پایان تاکید می کند : انقلاب 25 ژانویه درحقیقت مصر را به نقش اصلی اش بازگرداند اما درحال حاضر سعی می شود تا علیه این کشور دسیسه شود و درنتیجه آن را به دوره قبل که در برابر بنیامین نتانیاهو و هیلاری کلینتون سرفرود می آورد، بازگرداندند.