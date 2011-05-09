هدف آمریکا از اعلام مرگ اسامه در 2011 / بن لادن ده سال پیش مرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "تیری میسان" در مقاله ای در این ارتباط می نویسد: بن لادن در سال 2001 به شدت مریض و تحت دیالیز کلیه بود به طوری که وی باید هر یک روز در میان در بیمارستان تحت مراقبتهای پزشکی قرار می گرفت.

در ادامه این مطلب آمده است: در تابستان همان سال وی در بیمارستان آمریکایی در دبی پذیرش و در اوایل سپتامبر سال 2001 به بیمارستانی در راولپندی در پیشاور منتقل شد و پس از حملات 11 سپتامبر وی در مکانی نامعلوم با الجزیره گفتگویی صورت داد. در دسامبر سال 2001 خانواده اش خبر از مرگ وی دادند و دوستان او هم در تشییع جنازه او حاضر شدند. لیکن وزارت دفاع آمریکا او را به عنوان هدفی تلقی کرد که از عدالت فرار کرده است. از سال 2001 تا 2011 هیچ شاهد معتبری بن لادن را ملاقات نکرده است. طی این دوره نوارهایی ویدئویی و صوتی منتسب به بن لادن یا بوسیله وزارت دفاع آمریکا و یا رسانه ها عمدتاً الجزیره یا سازمان های اطلاعاتی غیر دولتی منتشر شده و بسیاری از این نوارها با استفاده از شیوه های نامشخص سازمان سیا تائید شده، اما تمامی این موارد ضبط شده از سوی متخصصین اطلاعاتی جوامع غیر رسمی از جمله مؤسسه "داله موله" نامعتبر اعلام شده و به عبارت دیگر بن لادن احتمالاً در دسامبر سال 2001 مرده و آنچه که ما امروز می شنویم در واقع یک افسانه است.

در ادامه میسان این پرسش را مطرح می کند که چرا آمریکا تصمیم به نابود کردن شخصیت افسانه ای که ایجاد کرده بود گرفت و مردی را که یک دهه مرده بود و زنده جلوه می داد مرگش را اعلام کرد؟

در پاسخ به این پرسش میسان می نویسد: این به این خاطر است که جنگجویان بن لادن طی چند ماه اخیر تحرکاتی را شروع کرده بودند و در جایی که دیگر نه دشمن آمریکا بلکه متحد این کشور بودند دست به عملیات هایی می زدند و هیچ راهی برای توجیه این تغییر ظاهری رویکرد جز حذف مجازی فرمانده آنها نبود.

وی می نویسد: بدون شک در ماههای آینده کانال های بین المللی تلویزیونی توضیح خواهند داد که گروههای جهادی که در کنار سازمان سیا در افغانستان، بوسنی و چچن علیه شوروی و روسیه می جنگیدند و سپس به جرگه تروریسم بین المللی وارد شده بودند چشمهایشان با مرگ بن لادن باز شده و می توانند در لیبی، سوریه، یمن، و بحرین در کنار آمریکا به جنگ خود ادامه دهند.

این نویسنده فرانسوی می نویسد: در ضد انقلاب های اخیر در خاورمیانه، آمریکا و اسرائیل بار دیگر در صدد تجزیه تمامی امپراطوری ها هستند و برای این کار به بنیادگرایی مذهبی برای سرکوب ناسیونالیسم تکیه می کنند و تنها چیز جدی این است که آنها هم از جنگجویان وهابی بن لادن و هم از تکفیری هایی که از سوی اخوان المسلمین به عنوان یک ویترین سیاسی استخدام شده اند استفاده می کنند. در این مرحله ترکیبی از تفکر حاکم خواهد شد تفکری که مشاور مذهبی آن شیخ یوسف قرضاوی در شبکه الجزیره هر روز خواستار سرنگونی بشار اسد و معمر قذافی است. قرضاوی در زمان انقلاب مصر به کشورش بازگشت و انقلاب را از ناسیونالیست ها و ضد صهونیست های طرفدار [امام] خمینی ربود و تحت نفوذ او مصری ها از انتخاب مجمع قانونگذاری منصرف شد.

در ادامه این مطلب آمده است: زمانی همراهان بن لادن مبارزان راه آزادی بودند. در آن زمان بنیاد هریتیج برای حمایت از جهادی ها پول جمع می کرد. امروز آمریکا بار دیگر این گروه را مبارزان راه آزادی می نامد و این برای آن است که آنها به ناتو می گویند تا خاک لیبی را بمباران کند و یا بدون تفکیک به سوی جمعیت و پلیس در سوریه شلیک می کند. خاندان سیداریس شاهزاده بندر را باز می گرداند و "عقابهای نایف" را برای کشتار معترضین بحرینی و مساجد شیعیان اعزام می کند اما تغییرات مهم در واشنگتن رخ می دهد. ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا که زمانی از شبکه بن لادن برای ترور و قتل مخالفین عراقی بهره جست، اکنون به عنوان رئیس سیا منصوب می شود. نتیجه این است که دولت اوباما می خواهد تعهدات نظامی خود را به نفع اقدامات پنهانکاری کاهش دهد.

اعلام رسمی مرگ بن لادن تقریباً یک دهه پس از این رویداد، یک چرخه را می بندد و چرخه جدیدی را باز می کند. اکنون آنها بر آن هستند تا بهار عربی را از موضوع اصلی خود به "اقدام علیه مقاومت ایران، حماس و حزب الله" منحرف کنند.