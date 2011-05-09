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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

بدلیل صید صورت گرفت؛

شکایت استرالیا از ژاپن به دیوان بین المللی دادگستری

شکایت استرالیا از ژاپن به دیوان بین المللی دادگستری

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دادستان کل استرالیا تقاضای کتبی خود را برای رسیدگی به عمل غیر قانونی صید نهنگ توسط ژاپن در اقیانوس منجمد جنوبی به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ ، "رابرت مک کلیلند" گفت علیرغم تقاضای مکرر استرالیا از ژاپن برای توقف صید نهنگ که نقض آشکار قوانین بین المللی است این کشور همچنان به کار خود ادامه می دهد.

وی در ادامه گفت بر خلاف ادعای ژاپن که صید نهنگ ها را برای مقاصد علمی و تحقیقاتی عنوان کرده است استرالیا عقیده دارد ژاپن از این کار اهداف تجاری داشته و بهتر است این اختلاف نظر به طور قانونی حل و فصل شود.
 
بر اساس این گزارش ژاپن باید پاسخ خود را تا ماه مارس سال آینده میلادی تقدیم دیوان بین المللی دادگستری کند.
 
دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد است که در شهر لاهه هلند واقع است.
کد مطلب 1307495

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