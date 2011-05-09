به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی در جریان شصت و هشتمین دوره جشنواره ونیز جایزه شیر طلایی دستاورد یک عمر فعالیت هنری به مارکو بلوکیو اهدا می شود.



بلوکیو فعالیت هنری خود ر از سال 1965 با ساخت فیلم " مشت ها در جیب" آغاز کرد.او در ادامه 20 فیلم دیگر هم ساخت.آخرین فیلم این فیلمساز " پیروزی" نام داشت که به زندگی خصوصی و فعالیت های سیاسی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا در دهه 1940 می پرداخت.این فیلم در جشنواره کن سال 2009 به نمایش در آمد و با ستایش مواجه شد.



مارکو مولر دبیر جشنواره ونیز درباره اهدای این جایزه به بلوکیو گفت: بلوکیو با هر فیلم جدید تماشاگر را به دنیایی تازه می برد. دنیایی متفاوت از آنچه تماشاگر در ذهن دارد.



اکران جهانی "پیروزی" بلوکیو را در مقام یکی از سه فیلمساز توانمند و فعال سینمای معاصر ایتالیا در عرصه جهانی ( در کنار برناردو برتولوچی برنده شیر طلایی 1975 و ارمانو اولمی برنده شیر طلایی 2008 ونیز) تثبیت کرده است.



از دیگر آثار برجسته مارکو بلوکیو می‌توان به " شیطان مجسم" ، "شاهزاده هامبورگ" و "صبح بخیر شب" اشاره کرد که فیلم آخر در سال 2003 جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز را دریافت کرد. بلوکیو که تاکنون شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره ونیز را دریافت نکرده نخستین بار در سال 1967 با دومین فیلم خود "چین نزدیک است" در این جشنواره حاضر شد و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد.



امسال و در جریان جشنواره فیلم ونیز نسخه تدوین کارگردان فیلم "به نام پدر" ساخته سال 1971 بلوکیو به نمایش در می‌آید.

شصت و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز از 31 اوت تا 10 سپتامبر ( 9 تا 19 شهریور) برگزار می‌شود.