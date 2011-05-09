اخبار کوتاه ورزشی از استان قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بانوان دوچرخه سوار قمی در مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان باشگاه های کشور شرکت می کنند.



دوچرخه سواران قمی در حالی خود را آماده حضور در این مسابقات می کنند که بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون دوچرخه سواری، نخستین مرحله لیگ دوچرخه‌سواری کوهستان بانوان از بیست و یکم اردیبهشت ماه در رامسر آغاز خواهد شد.



این مرحله از رقابت‌ها دوچرخه سواری کوهستان بانوان کشور در دو رشته کراس کانتری و دانهیل در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفت، از بعدازظهر روز بیستم اردیبهشت‌ ماه، تیم‌های شرکت کننده در محل مسابقات پذیرش خواهند شد.



مسابقات در رشته کراس کانتری در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان روز بیست و یکم اردیبهشت برگزار می‌شود و رکابزنان در رشته دانهیل نیز روز بیست و دوم اردیبهشت با یکدیگر مسابقه می دهند.



مقام سوم جودوکار قمی در انتخابی تیم ملی جوانان



جودوکار قمی در پیکارهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به مقام سوم دست یافت.



در حالی که رقابت های این دوره با شرکت مدعیان زیادی برگزار شد، جودوکاران اعزامی هیئت قم به رقابت‌های جودوی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان در اراک با حریفان به رقابت ‌پرداختند تا برترین‌ها برای اعزام به مسابقات مهم برونمرزی شناخته شوند.



همچنین رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان کشور در اوزان مختلف به انجام رسید و جودوکاران جوان و آینده‌دار قمی نیز در اوزان منهای 50 و منهای 73 کیلوگرم برابر حریفان خود به روی تاتامی رفتند که در نهایت محمدمهدی باقری در وزن منهای 73 کیلوگرم به مقام سوم و نشان برنز دست یافت و تنها مدال آور تیم قم لقب گرفت.



در جریان این دوره از رقابت‌های انتخابی تیم ملی، در وزن منهای 50 کیلوگرم اولین نماینده اعزامی تیم هیئت جودو قم مهدی اسماعیل‌گل است و سیدشهاب‌الدین قاسمی نیز به عنوان دو نماینده دیگر تیم هیئت جودو قم در این وزن با حریفان خود به رقابت پرداختند.



جدال راه و ترابری قم با کاسپین قزوین در لیگ برتر بسکتبال



تیم بسکتبال راه و ترابری قم عصر امروز در دیدار برگشت رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به مصاف کاسپین قزوین می‌رود.



دیدار تیم‌های بسکتبال راه و ترابری قم و کاسپین قزوین در بازی برگشت مرحله رده بندی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور از ساعت 17 امروز دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود.



بازی برگشت در حالی به میزبانی تیم بسکتبال راه و ترابری قم برگزار می شود که در بازی رفت دو تیم در قزوین تیم راه و ترابری قم با حساب 72 بر 64 به پیروزی رسیده است و در صورت تکرار پیروزی راه و ترابری، این تیم به مرحله بعد مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور صعود می کند.



راه و ترابری قم در صورت صعود به مرحله بعد، برای کسب مقام پنجم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با برنده دیدار تیم های شهرداری گرگان و دانشگاه آزاد اسلامی تهران در قالب دو دیدار رفت و برگشت و احتمالا مسابقه سوم، دیدار خواهد کرد.