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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

توسعه 200 کیلومتر شبکه جمع آوری آبهای سطحی در غرب تهران

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 5 گفت: به منظور هدایت آبهای سطحی، روان سازی مسیر جریان آب و رفع آبگرفتگی معابر، 200 کیلومتراز شبکه انهار در سطح معابر و بزرگراههای غرب تهران احداث و بهسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رضا رئیس دانا در خصوص اجرا و اهداف طرح گفت: به منظور جلوگیری از روان شدن آب های سطحی در هنگام بارندگی در سطح معابر اصلی و بزرگراهی غرب تهران ، طرح تکمیل و بهسازی شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی اجرا شد.

وی افزود: پس از بازدیدهای مستمر ناظران عمرانی از معابر، انهار نا مناسب و یا فرسوده در نواحی 7 گانه منطقه شناسایی عملیات نهرسازی شامل احداث تک جدول ، نهر رو باز، نهر سر پوشیده و لوله گذاری و... انجام شد.
 
وی ادامه داد: با اجرای این طرح حجم زیادی از آب های روان به داخل جداول هدایت وعلاوه بر رفع مشکل آبگرفتگی بزرگراه ها امکان ذخیره سازی آب های سطحی و استفاده از آن در آبیاری زمین های کشاورزی و باغ ها فراهم می شود.
 
رئیس دانا ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته 200کیلومتر  شبکه جمع آوری آبهای سطحی منطقه توسعه وساماندهی شد.

معاون فنی وعمران منطقه پنج گفت: با بهسازی و مرمت جداول فرسوده معابر شهری که چهره نازیبایی را در معابر بزرگراهی و شریانی ایجاد کرده بود ساماندهی شد.
 
وی با اشاره به  شیب  معابر دربرخی از محلات سطح منطقه که هدایت آبهای سطحی به درستی انجام نمی شود گفت: بدین منظور در دربرخی نقاط که به لحاظ شیب نامناسب امکان هدایت آبهای سطحی ازطریق کانال وانهار وجود ندارد چاه جذبی  احداث شد.
 
به گفته رئیس دانا اجرای طرح توسعه شبکه جمع آوری آبهای سطحی واحداث چاه جذبی از جمله اقدامات و برنامه های منطقه در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار شهری است.
کد مطلب 1307793

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