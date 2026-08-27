فولادهای هرمزگانی با برد به خانه برگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر پنجشنبه در هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور تیم فولاد هرمزگان در دیداری خارج از خانه میهمان پردیس شیری قزوین بود و با نتیجه ۴ بر یک به برتری رسید.

فولاد هرمزگان در این دیدار با گل‌های مهدی زاهدی (۲ گل)، حمیدرضا حسینی و حسام بابایی موفق شد چهار بار دروازه میزبان را باز کند و نخستین برد خود در فصل جدید لیگ برتر را به دست آورد.

نماینده هرمزگان با کسب این سه امتیاز مجموع امتیازات خود را به ۳ رساند و در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

علی امیری سرمربی فولاد هرمزگان پس از این دیدار، اظهار کرد: بازی سختی بود و پیش‌بینی می‌کردیم تیم قزوین با انگیزه بالا و به صورت انتحاری بازی کند.

این تیم بازیکنان جوان و خوبی دارد و به همین دلیل برای کنترل حملات حریف برنامه‌ریزی کرده بودیم.

وی افزود: بازیکنان ما تمرکز بسیار خوبی داشتند و توانستیم روی ضربات کرنر به گل برسیم. در نیمه دوم نیز بازی را مدیریت کردیم و به لطف خدا توانستیم به پیروزی برسیم.

سرمربی فولاد هرمزگان، ادامه داد: در دقایقی که حریف با پنج بازیکن بازی می‌کرد، تمرکزمان را از دست دادیم و دروازه‌مان باز شد، اما در همین شرایط نیز موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم.

امیری ضمن قدردانی از عملکرد بازیکنانش، گفت: این پیروزی را به هواداران عزیزمان تقدیم می‌کنم و امیدوارم این موفقیت‌ها در دیدارهای آینده نیز ادامه داشته باشد و بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم.

وی با اشاره به استفاده از بازیکنان آکادمی باشگاه، عنوان کرد: روان نجیب روان از آکادمی باشگاه برای نخستین بار در لیگ برتر به میدان رفت و در دقایقی که بازی کرد، عملکرد خوبی داشت. جوانان خوبی در اختیار داریم و تلاش می‌کنیم به آنها فرصت حضور در تیم اصلی را بدهیم.

سرمربی فولاد هرمزگان، خاطرنشان کرد: از هواداران می‌خواهم صبور باشند، باشگاه اهداف مشخصی دارد و برای رسیدن به آنها تلاش می‌کند. از حمایت‌های مدیر عامل و مجموعه مدیریتی باشگاه نیز تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانیم به اهداف مدنظر دست پیدا کنیم.

فولاد هرمزگان در هفته سوم رقابت‌ها ۱۳ شهریورماه در خانه به مصاف نگین تندیس قرچک خواهد رفت.

همچنین دیگر نماینده هرمزگان پالایش نفت بندرعباس فردا جمعه در سالن فجر بندرعباس میزبان دلسوختگان قم خواهد بود.