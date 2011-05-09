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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

با ۴۰۰ عنوان کتاب؛

انتشارات مسجد مقدس جمکران در نمایشگاه کتاب تهران شرکت دارد

انتشارات مسجد مقدس جمکران در نمایشگاه کتاب تهران شرکت دارد

قم - خبرگزاری مهر: انتشارات مسجد مقدس جمکران با ۴۰۰ عنوان کتاب در بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران شرکت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بخش انتشارات مسجد مقدس جمکران، با ۴۰۰ عنوان کتاب در موضوعات مختلف به این نمایشگاه بزرگ بین المللی آمده است.

این ۴۰۰ عنوان در موضوعات مختلفی از جمله ولایت، دین، احکام، داستان‌های مذهبی، روایات، ادبیات داستانی و شعر، کتاب‌های زیارات و... عرضه شده است.
 
یادآور می‌شود: انتشارات مسجد مقدس جمکران در این نمایشگاه با هدف جلب توجه مخاطبان و تسهیل در خرید آنان، کتاب‌ها و منشورات خود را با ۶۰ درصد تخفیف به علاقه مندان به فرهنگ مهدویت و انتظار عرضه می‌کند.

گفتنی است: علاقه مندان برای حضور در غرفه مسجد مقدس جمکران می‌توانند به مصلای تهران، شبستان اصلی، راهروی ۱۳ مراجعه کنند.
کد مطلب 1307795

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