بزرگترین شبکه قاچاق دارو در گلستان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ داود سلطانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست فرماندهی انتظامی استان افزود: متهمان پس از دستگیری ضمن تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.

رئیس پلیس اداره آگاهی گلستان گفت: در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری سارقان سابقه دار و متهمان تحت تعقیب 67 سارق و متهم طی چهار روز گذشته دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: طرح شناسایی و دستگیری سارقان سابقه دار و متهمان تحت تعقیب به منظور افزایش احساس امنیت در بین شهروندان و ناامن کردن محیط براساس مجرمان طی چهار روز گذشته با بسیج کلیه نیروها و امکانات توسط مأموران اداره مبارزه با سرقت آگاهی استان به اجرا گذاشته شد.



وی افزود: در راستای اجرای این طرح 20 سارق منزل، 20 سارق اماکن، 13 سارق مغازه، پنج سارق موتورسیکلت، دو متهم تحت تعقیب، دو سارق به عنف و یک سارق کیف قاپ دستگیر شدند.



سرهنگ سلطانی دستگیری دو سارق وسایل داخل خودرو ، یک سارق پمپ چاه کشاورزی و یک نفر مالخر را از دیگر موفقیت های مأموران عنوان کرد و افزود: با دستگیری متهمان 31 فقره سرقت منزل، 24 فقره سرقت مغازه، 39 فقره سرقت اماکن و یک فقره کیف قاپی کشف و همچنین پنج دستگاه موتورسیکلت مسروقه، هشت قبضه اسلحه شکاری و جنگی و یک دستگاه خودروی مسروقه از متهمان به دست آمد.