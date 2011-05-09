  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

بزرگترین شبکه قاچاق دارو در گلستان متلاشی شد

بزرگترین شبکه قاچاق دارو در گلستان متلاشی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان گلستان کشف یک میلیون و 267 هزار و 366 عدد انواع داروهای قاچاق و انهدام بزرگترین شبکه قاچاق دارو در استان را از موفقیت های مأموران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ داود سلطانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست فرماندهی انتظامی استان افزود: متهمان پس از دستگیری ضمن تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.

رئیس پلیس اداره آگاهی گلستان گفت: در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری سارقان سابقه دار و متهمان تحت تعقیب 67 سارق و متهم طی چهار روز گذشته دستگیر شدند.
 
وی اظهار داشت: طرح شناسایی و دستگیری سارقان سابقه دار و متهمان تحت تعقیب به منظور افزایش احساس امنیت در بین شهروندان و ناامن کردن محیط براساس مجرمان طی چهار روز گذشته با بسیج کلیه نیروها و امکانات توسط مأموران اداره مبارزه با سرقت آگاهی استان به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح 20 سارق منزل، 20 سارق اماکن، 13 سارق مغازه، پنج سارق موتورسیکلت، دو متهم تحت تعقیب، دو سارق به عنف و یک سارق کیف قاپ دستگیر شدند.
 
سرهنگ سلطانی دستگیری دو سارق وسایل داخل خودرو ، یک سارق پمپ چاه کشاورزی و یک نفر مالخر را از دیگر موفقیت های مأموران عنوان کرد و افزود: با دستگیری متهمان 31 فقره سرقت منزل، 24 فقره سرقت مغازه، 39 فقره سرقت اماکن و یک فقره کیف قاپی کشف و همچنین پنج دستگاه موتورسیکلت مسروقه، هشت قبضه اسلحه شکاری و جنگی و یک دستگاه خودروی مسروقه از متهمان به دست آمد.
کد مطلب 1307836

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها