دستگیری سارقان موتورسیکلت و ۲ مالخر در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمهدی موسوی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرماندهی انتظامی میامی از دستگیری دو سارق موتورسیکلت و شناسایی و دستگیری دو مالخر در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این افراد در پی سرقت دو دستگاه موتورسیکلت در شهر میامی شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در پی وقوع سرقت دو دستگاه موتورسیکلت در شهر میامی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی میامی ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود، در کمتر از چند ساعت موفق به شناسایی هویت دو سارق شدند.

موسوی بیان کرد: مأموران پس از شناسایی متهمان، در عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز از آنان کشف شد.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به سرقت دو دستگاه موتورسیکلت، گفت: مأموران در ادامه تحقیقات و با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از سارقان، موفق شدند مخفیگاه دو مالخر را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی میامی اضافه کرد: مأموران در ادامه این عملیات، دو مالخر را نیز دستگیر کردند.

موسوی با بیان اینکه متهمان از افراد سابقه‌دار بودند، تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.