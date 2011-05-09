مانور سانحه هوایی در فرودگاه ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی ظهر دوشنبه در حاشیه این مانور با بیان اینکه حفظ آمادگی نیروهای امداد رسان هدف اصلی برگزاری این مانور است، افزود: سال گذشته در سانحه دلخراش سقوط هواپیما در ارومیه گروههای امدادی از نظر توان و سرعت عمل حضور به موقع و کمک رسانی به سانحه دیدگان عملکرد مطلوبی داشته که به منظور حفظ این آمادگی و ارتقاء سطح دانش نیروهای امدادرسان این مانور برگزار شد.

جعفر ذوالفقاری عملکرد دستگاههای امداد رسان را در این مانور مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در هر حادثه ای با توجه به نوع آن هر یک از دستگاههای امداد رسان وظایف و عملکردی داشته که با برگزاری چنین مانورهای علاوه بر افزایش هماهنگی تمامی بخشهای ستادی، سطح آمادگی نیروهای عمل کننده نیز ارتقا می یابد.

اختصاص 15 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات ایمنی فرودگاه ارومیه

مدیرکل ایمنی شرکت فرودگاههای کشور با اشاره به اینکه امسال بیش از 15 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات ایمنی و خودروهای ویژه اطفا حریق اختصاص یافته، اظهار داشت: تجهیزات و نیروی انسانی فرودگاه ارومیه بر اساس استانداردهای جهانی است.

میر سعید صفی نیا بهترین راه مقابله با رویدادها را پیشگیری دانست و تاکید کرد: هدفمند کردن اجرای تمرینات، انجام بازدید ایمنی ( Safety audit )، خرید تجهیزات استاندارد فرودگاهی و ارایه آموزش های مستند از جمله اهداف این اداره کل است .

نمایشگاه توانمندیهای جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه

با حضور مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی نمایشگاه توانمندیهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه گشایش یافت.

نمایشگاه توانمندیهای جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه با هدف معرفی اقدامات و توانمندیهای جمعیت هلال احمرشهرستان ارومیه در تجهیزات امدادی، آموزش همگانی، و امدادرسانی در سوانح و حوادث پیش بینی نشده از 18 اردیبشهت ماه تا 24 اردیبهشت در محل پارک ائللر باغی ارومیه آماده بازدید علاقمندان است .