ترامپ «بمباردیه» کانادا را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی اعلام کرد: شرکت بمباردیه کانادا دیگر حق فروش محصولات خود را در آمریکا ندارد. تولیدات آنها به اندازه کافی خوب نیست.

وی اضافه کرد: اگر آنها بازار ما را می خواهند باید همین جا تولید کنند و دیگر به آمریکا به چشم قلک پول نگاه نکنند.

این تهدیدات ترامپ در سایه تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا و اعمال تعرفه های کمرگی ۵۰ درصدی بر تمام هواپیماهای ساخت شده در کانادا صورت می گیرد.

ساعتی قبل نیز تعرفه های گمرکی تلافی جویانه کانادا علیه واردات کالاها از آمریکا عملیاتی شد. این تعرفه های گمرکی به میزان ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصد بر واردات کالاها از آمریکا اعمال می شود.