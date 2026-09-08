  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۳

ترامپ «بمباردیه» کانادا را تهدید کرد

ترامپ «بمباردیه» کانادا را تهدید کرد

رئیس جمهور آمریکا یک شرکت مطرح کانادایی در حوزه صنایع هوایی را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی اعلام کرد: شرکت بمباردیه کانادا دیگر حق فروش محصولات خود را در آمریکا ندارد. تولیدات آنها به اندازه کافی خوب نیست.

وی اضافه کرد: اگر آنها بازار ما را می خواهند باید همین جا تولید کنند و دیگر به آمریکا به چشم قلک پول نگاه نکنند.

این تهدیدات ترامپ در سایه تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا و اعمال تعرفه های کمرگی ۵۰ درصدی بر تمام هواپیماهای ساخت شده در کانادا صورت می گیرد.

ساعتی قبل نیز تعرفه های گمرکی تلافی جویانه کانادا علیه واردات کالاها از آمریکا عملیاتی شد. این تعرفه های گمرکی به میزان ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصد بر واردات کالاها از آمریکا اعمال می شود.

کد مطلب 6940716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها