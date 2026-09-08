خبرگزاری مهر، گروه استانها: حمیدرضا عبدالمنافی: بیستم مهرماه به عنوان «روز فرهنگی کرج» فرصتی برای بازخوانی تاریخ، هویت، فرهنگ و داشتههای بومی این شهر است؛ مناسبتی که امسال قرار است از قالب یک برنامه چندساعته خارج شود و طی ۱۰ روز، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری، اجتماعی و نمایشگاهی در نقاط مختلف شهرستان کرج برگزار شود.
در همین راستا، مهدی مهرور، فرماندار شهرستان کرج و از کرجیهای اصیل این شهر، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره برنامههای پیشبینیشده برای روز فرهنگی کرج توضیح داد و از تلاش برای معرفی ظرفیتهایی سخن گفت که بخشی از آنها کمتر دیده شدهاند؛ از غذا، پوشاک و موسیقی فولکلور گرفته تا شعر، هنر، تاریخ، صنایع دستی، مشاهیر و میراث فرهنگی مناطق مختلف شهرستان.
*برنامههای روز فرهنگی کرج چگونه برگزار میشود؟
برای روز فرهنگی کرج برنامهریزی شده است که از ۱۰ روز قبل، هر روز یک برنامه شاد، مفرح و در عین حال محتوایی در فضاها و نقاط مختلف شهرستان برگزار شود. این برنامهها با مشارکت دستگاههای مختلف و افراد و مجموعههای فعال در حوزههای فرهنگی اجرا خواهد شد.
قرار است هر روز به یک موضوع اختصاص پیدا کند؛ یک روز غذاهای محلی، یک روز پوشاک، روزی به هنر، روزی به شعر، روزی به تاریخ و روز دیگری به محصولات بومی اختصاص خواهد داشت. در کنار این برنامهها، نمایشگاههای مختلفی از صنایع دستی و محصولات بومی و محلی در نقاطی از شهرستان برپا میشود.
*هدف از برگزاری ۱۰ روز برنامه فرهنگی چیست؟
هدف ما این است که طی این ۱۰ روز، ساکنان استان البرز و حتی مردم استانهای همجوار به شهرستان کرج بیایند و از نزدیک با تاریخ، هویت، محصولات، مباحث فرهنگی و علمی و همچنین مشاهیر کرج آشنا شوند.
نمیخواهیم روز فرهنگی کرج فقط به یک مراسم محدود شود؛ بلکه باید فرصتی ایجاد کند تا مردم با داشتههای واقعی این شهر آشنا شوند. در پایان این ۱۰ روز نیز مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد که قرار است خروجی این برنامهها باشد و یک کار فرهنگی بزرگ و اصیل برای تاریخ، هویت و بوم کرج شکل بگیرد.
*آیا قرار است در برنامههای غذایی، ظرفیتهای کل استان البرز معرفی شود؟
موضوع اصلی برای ما معرفی ظرفیتهای خود کرج است. البته کرج به «ایران کوچک» معروف است و اقوام مختلفی در این شهر زندگی میکنند، اما در این برنامه قرار است مشخصاً داشتهها و ظرفیتهایی که ریشه در کرج و مناطق پیرامونی آن دارد، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
*ظرفیتهای بومی کرج در کدام مناطق شهرستان دیده میشود؟
در محور کرج به چالوس و همچنین بخش مرکزی، روستاها و روستاهای مجاور شهرستان کرج، ظرفیتهای تاریخی، هویتی و بومی فراوانی داریم. در این مناطق، پوشاک، غذا، آداب و رسوم و داشتههای فرهنگی مختلفی وجود دارد که توصیه کردهایم بیشتر معرفی و به نمایش گذاشته شوند.
برای همین منظور جلساتی با بخشداران مختلف، دهیاران و بومیان محلی برگزار کردهایم و از آنها خواستهایم ظرفیتهای واقعی و ریشهدار مناطق خود را شناسایی و معرفی کنند.
*آیا کرج پوشاک مخصوص و موسیقی بومی دارد؟
بله، کرج دارای پوشاک مخصوص، موسیقی بومی مخصوص و غذاهای محلی است. اینها بخشی از هویت فرهنگی کرج هستند و قرار است در جریان برنامههای روز فرهنگی کرج معرفی شوند.
در حوزه ادبی نیز شاعران مختلفی در کرج فعالیت دارند و شهرستان در عرصههای فرهنگی و هنری ظرفیتهای قابل توجهی دارد که باید بیشتر دیده شود.
*برغان چه جایگاهی در معرفی هویت فرهنگی کرج دارد؟
برغان یکی از ظرفیتهای مهم تاریخی و فرهنگی شهرستان کرج است.
این منطقه در حوزه تعزیه نیز جایگاه ویژهای دارد و به عنوان یکی از مهدهای تعزیه کشور شناخته میشود. قدمت برخی از این ظرفیتها به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ سال میرسد و تکیه برغان نیز یکی از داشتههای تاریخی و فرهنگی مهم این منطقه است.
اینها بخشی از تاریخ و هویت کرج هستند که باید در روز فرهنگی کرج معرفی شوند.
*قرار است مردم در پایان این ۱۰ روز چه تصویری از کرج داشته باشند؟
میخواهیم طی این ۱۰ روز نشان دهیم که کرج چه ظرفیت هایی دارد، در گذشته چه داشته است و در آینده چه ظرفیتهایی میتواند داشته باشد. در عرصهها و زمینههای مختلف، کرج حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
این ۱۰ روز فرصت و فضای مناسبی فراهم میکند تا این ظرفیتها از حالت پنهان و کمتر دیدهشده خارج شوند و در معرض دید مردم قرار بگیرند. هدف این است که تاریخ، هویت و داشتههای بومی کرج را آنگونه که شایسته است معرفی کنیم.
روز فرهنگی کرج در نگاه فرماندار این شهرستان قرار نیست تنها یک مناسبت تقویمی باشد؛ قرار است بهانهای برای کنار هم قرار دادن قطعات پراکنده هویت شهری باشد؛ از روستاهای محور کرج - چالوس و غذا و پوشاک بومی گرفته تا موسیقی فولکلور، شعر، تعزیه، صنایع دستی و بناهای تاریخی.
کرج برای روایت هویت خود کمبود سوژه ندارد؛ مسئله، دیدهشدن این داشتههاست. حالا قرار است ۱۰ روز فرصت در اختیار فرهنگ بومی شهر قرار گیرد تا مردم ببینند کرج چه بوده، چه هست و چه ظرفیتهایی برای آینده دارد؛ روایتی که اگر درست شکل بگیرد، روز فرهنگی کرج را از یک مناسبت تقویمی و سمیناری و حتی اختتامیهای خشک به یک رویداد هویتساز تبدیل خواهد کرد.
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