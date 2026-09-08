زهره صباغیان کارگردان فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به تازگی مراحل تولید و پستولید فیلم جدیدم با عنوان «یادم تو را فراموش» را که از مصوبات تولیدات حرفهای پیچینگ انجمن سینمای جوانان استان یزد است به پایان رسیده است.
وی درباره ایده این فیلم عنوان کرد: معمولا ایدههای فیلمهایم را از خاطرات، اتفاقها و آدمهای اطرافم میگیرم؛ اتفاقهایی که شاید در ابتدا ساده به نظر برسند، اما برای من ظرفیت تبدیل شدن به یک روایت سینمایی را دارند. در مورد فیلم «یادم تو را فراموش» نیز ایده اولیه از خاطرهای درباره مادری مبتلا به آلزایمر شکل گرفت. این خاطره برایم جذاب بود و باعث شد به این فکر کنم که چطور میتوانم این موقعیت و رابطه عاطفی میان یک مادر و فرزند را به زبان سینما روایت کنم.
صباغیان اظهار کرد: بخشی از فیلم بر اساس یک روایت واقعی شکل گرفته و بخشی ساخته ذهن است. در واقع تلاش کردم مرز میان واقعیت و تخیل را به شکلی طبیعی در داستان ترکیب کنم. پیش از این نیز در فیلم «اذان صبح به افق یزد»، ایده اولیه من از یک اتفاق و تجربه شخصی شکل گرفته بود؛ بنابراین ارتباط با زندگی واقعی و اتفاقات پیرامونم، معمولاً نقش مهمی در شکلگیری ایدههای فیلمهایم دارد.
این فیلمساز درباره داستان «یادم تو را فراموش» توضیح داد: این فیلم داستان یک مرد روحانی است که مجبور میشود شبی را تا صبح در کنار مادرش که مبتلا به آلزایمر است، بماند. حضور در کنار مادری که حافظهاش دچار اختلال شده است، او را با موقعیتها و چالشهای مختلفی روبهرو میکند.
وی افزود: فیلم در بستر همین رابطه مادر و فرزندی، به موضوعاتی مثل فراموشی، خاطره، دلبستگی، مسئولیت، پذیرش واقعیت های تلخ زندگی، جبر و ارتباط عاطفی میان انسانها میپردازد.
صباغیان درباره وضعیت تولید این پروژه گفت: در حال حاضر فیلم ما آماده نمایش است. با توجه به اینکه این فیلم از تولیدات حرفهای انجمن سینمای جوانان است، تلاش کردیم مراحل آمادهسازی آن با دقت انجام شود تا بتواند در جشنواره فیلم کوتاه تهران و دیگر جشنوارهها حضور پیدا کند.
کارگردان «اذان صبح به وقت یزد» در پایان درباره برنامه پخش فیلم جدیدش اظهار کرد: یکی از مهمترین و شیرینترین اهداف هر فیلمساز فیلم کوتاه این است که فیلمش دیده شود و بتواند با مخاطبان و دیگر فیلمسازان ارتباط برقرار کند. برنامه ما این است که فیلم «یادم تو را فراموش» را در جشنوارههای فیلم کوتاه، بهویژه جشنواره فیلم کوتاه تهران، ارائه کنیم و در صورت فراهم شدن شرایط، در جشنوارههای داخلی و خارجی نیز حضور داشته باشیم. امیدوارم فیلم بتواند به درستی و در جای مناسبش دیده شود و با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند. برای من مهم است که این فیلم بتواند روایت خودش را به مخاطب منتقل کند و فرصتی برای گفتگو درباره موضوعاتی باشد که در فیلم مطرح شدهاند.
در «یادم تو را فراموش» امیراحمد قزوینی و فاطمه مجیبیان ایفای نقش کردهاند.
از دیگر عوامل فیلم نیز میتوان به مرتضی ایمانی راد مدیر تولید، رامین راستجو مدیر فیلمبرداری، حمید سلمان صدابردار و صداگذار، ساقی شاهمرادی طراح گریم، تدوین زهره صباغیان و مهدی دشتی دستیار کارگردان اشاره کرد.
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