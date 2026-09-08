به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست مشترک با معاون برق و انرژی وزیر نیرو که در دفتر نایبرئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور مدیرعامل برق منطقهای آذربایجان، نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، موضوع تأمین برق پایدار و رفع مشکلات موجود در تأمین برق شهرکهای صنعتی استان را پیگیری کرد.
وی با اشاره به ضرورت تأمین برق پایدار برای واحدهای صنعتی استان اردبیل، رفع مشکلات موجود در شهرکهای صنعتی را از الزامات حمایت از تولید و سرمایهگذاری عنوان کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای برطرف کردن موانع و تأمین ظرفیت مورد نیاز این بخش شد.
استاندار اردبیل همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای شبکه برق استان و افزایش پایداری تأمین برق برای بخشهای مختلف تأکید کرد و افزود: توسعه اقتصادی و صنعتی اردبیل نیازمند زیرساختهای پایدار، بهویژه در حوزه انرژی است و باید متناسب با نیازهای استان، ظرفیتهای تأمین و انتقال برق تقویت شود.
گفتنی است در ادامه این نشست، وضعیت شبکه برق استان اردبیل، مشکلات و نیازهای شهرکهای صنعتی و طرحهای مرتبط با توسعه زیرساختهای برق مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای اجرایی رفع مشکلات موجود و تأمین برق پایدار استان بحث و تبادلنظر شد.
همچنین بر ضرورت هماهنگی میان وزارت نیرو، شرکت برق منطقهای آذربایجان و دستگاههای اجرایی استان برای پیگیری و تسریع در اجرای طرحهای مورد نیاز و رفع موانع تأمین برق واحدهای صنعتی تأکید شد.
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