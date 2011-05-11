اهدای جایزه سازمان ملل متحد به رئیس جمهور اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی آنتارا ، " دیپو آلام" با ابراز خرسندی از اهدای این جایزه به ٰرئیس جمهور اندونزی گفت این جایزه که" قهرمان جهان در کاهش خطرات بلایای طبیعی" نام گرفته است اولین جایزه از این نوع است که از طرف سازمان ملل اهدا می شود.

وی گفت اندونزی در طول مدیریت "یودهویونو" همواره با انواع بلایای طبیعی مانند زلزله ، سیل، سونامی و رانش زمین مواجه بوده که وی بدلیل مدیریت خوب در مقابله با این بحران ها لایق دریافت این جایزه شناخته شده است.

بر اساس این گزارش رئیس جمهور اندونزی، رئیس سازمان مقابله با بلایای طبیعی کشورش را به ژنو پایتخت سوییس فرستاده است تا در کنفرانس جهانی کاهش خطرات بلایای طبیعی این جایزه را به نمایندگی از وی دریافت کرده و در مقابل پیام وی را برای 160 نماینده حاضر در کنفرانس قرائت کند.