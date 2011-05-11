جریانی انحرافی تمام نکات انحرافات گذشته را با هم در یک جا جمع دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه آیت ا... صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی به تلاشهای صورت گرفته در رژیم گذشته برای دور کردن مردم از اسلام و روحانیت اشاره کرد و افزود: همه ما می دانیم که در اواخر دوره طاغوت، رژیم به ترویج ملیت‌گرایی و ایرانی‌گرایی افراطی و برپا ساختن جشن های آنچنانی پرداخته بودکه هدفی جز کمرنگ کردن نقش اسلام و نقش عالمان دین نداشت.

آیت ا... آملی لاریجانی تأکید کرد: در جامعه ای که بر اساس دین شکل پذیرفته و آحاد مردم مسلمان هستند و بناست بر اساس توحید، کتاب، سنت و وحی پیامبر زندگی کنند مسلماً باید «تفقه در دین» داشته باشند. تفقه در دین یعنی درک عالمانه و صحیح از دین و درکی که بر اساس اجتهاد روشمند و مضبوط از دین حاصل شده باشد.

رئیس قوه قضاییه افزود: البته به نظر می رسد از میان همه این اصطلاحات مثل معرفت دینی و درک صحیح یا درک عالمانه، تعبیر قرآنی «تفقه در دین» از همه پر معنا تر و پر بارتر باشد. از اقتضائات چنین جامعه ای طبیعتاً و عقلاً این است که باید تفقه در دین داشته باشد و عالمانی باشند که دین را بفهمند و این فهم را در اختیار مردم قرار بدهند و زندگی ها بر اساس فهم عالمانه و مجتهدانه از کتاب و سنت شکل گیرد.

آیت ا... لاریجانی به تأکید قانون اساسی بر این مسئله اشاره کرد و گفت: در اصول متعددی از قانون اساسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این مسئله تأکید شده، از جمله در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده است که نظام جمهوری اسلامی، نظامی است بر اساس توحید

(لااله الا الله) و اینکه از طریق اموری از جمله اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام ا... علیهم ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند و یا در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده است که تمام مقررات و قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و البته طریق تشخیصش را هم نظر فقهای شورای نگهبان قرار داده است.

آیت ا... لاریجانی به آیه 122 سوره توبه اشاره کرد و گفت: صدر این آیه این است که «و ما کان المومنون لینفروا کافه»، یعنی نهی می کند که مومنین همه «نفر» یعنی کوچ و حرکت داشته باشند و به میدان جهاد بروند. نهی می کند که همه مومنین بروند جهاد، می گوید عده ای باقی باشند و این عده بروند تفقه در دین کنند و اینطور نباشد که همه جهاد بروند و تفقه در دین زمین بماند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که در تفسیر این آیه اختلافاتی میان علما هست گفت: در این مسئله نمی توان تردید کرد که این آیه تحریض و تحریک مومنان و الزام به بقاء عده‌ای برای تفقه در دین است و این موضوع قابل تردید نیست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب گرانسنگ رسائل بعد از اینکه در استدلال این آیه بر حجیت خبر واحد تشکیک و اشکالات متعدد وارد می‌کند، می‌فرماید در اصل این که این آیه ظهور در لزوم و وجوب تفقه و انذار در دین دارد نمی‌توان تردید کرد.

آیت ا... لاریجانی افزود: مسلماً بحث از حلال و حرام قدر متیقن این تفقه است یعنی باید کسانی باشندکه دین را عالمانه بفهمند و یا اقلاً حلال و حرام آن را بدانند. منتها بعید نیست بر حسب پاره‌ای قرائن بگوییم که اصلاً معنای آیه این است که در همه معارف باید تفقه داشته باشند و نه فقط در حلال و حرام، مرحوم علامه طباطبایی نیز در ذیل این آیه شریفه می فرماید که از تعبیر انذار در این آیه شریفه استفاده می شود که باید در همه معارف تفقه کرد چون بدون تفقه در مبدأ و معاد، انذار در حلال و حرام پیدا نمی شود.

تلاش برخی از جریانهای انحرافی برای دور کردن امت اسلام از عالمان راستین

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تلاش برخی از جریانهای انحرافی در طول تاریخ برای دور کردن امت اسلام از تفقه در دین و از عالمان راستین اشاره کرد و ایده «اسلام منهای روحانیت» را زاییده این تلاش دانست و گفت: از قرنها پیش پاره‌ای جریانات انحرافی در مقابل نقش عالمان در دین وجود داشته است و همه ما می دانیم که در برهه های متعددی در همین جامعه اسلامی ما دراویش و صوفیه را در مقابل علمای ما قرار می دادند و بهانه آنان رجوع به باطن و باطن گرایی و اهمیت عالم معنا و معنویت بود اما در واقع نقش علمای دین را می خواستند تضعیف کنند. ما یادمان نمی رود که در زمان طاغوت دراویش را تأیید و کمکشان می کردند، خانقاهایشان را آباد می کردند، مساجد را اگر نگوییم خراب می کردند ولی هیچ کمکی نمی کردند ومراسم دینی را در خانقاهها می گذاشتند. این همراهی با جریانهای انحرافی برای کم رنگ کردن نقش عالمان دینی بود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه عالمان حقیقی دین توجه اصلی‌شان به عالم واقعیت و معنا بوده، منتها به خوبی دریافته بودند که اگر می خواهیم توجه به باطن پیدا کنیم و به عالم معنا بپردازیم، مسیر همین است و نمی شود انسان حلال و حرام خدا را نداند بعد بگوید من دارم به عالم معنا می‌پردازم و نیز نمی شود حدود الهی را نداند و حرام و حلال الهی را پاس ندارد بعد بگوید من به عالم باطن می پردازم، این سخن نادرستی است.

آیت ا... لاریجانی ظهور روشنفکران سکولار را ادامه این جریانهای انحرافی توصیف کرد و گفت: جریان سکولاریسم و روشنفکران سکولار را در کشورهای اسلامی تقویت می کردند تا باز در مقابل علما و متخصصان فهم دینی جهت گیری کنند. در همین کشور ما آرام آرام پر و بال دادند به اینها تا جایی که اسلام منهای روحانیت تز اصلی برخی ها شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: البته روحانی کسی نیست که فقط عمامه‌ای بر سر و ردایی بر تن دارد، آنچه که مهم است فهم عالمانه دین و تقوا است. آیا از علمای راستین دین از قرون اولیه مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی حتی تا زمان حال عالمی را دیده ایدکه بیاید ادعا کند که به لباس، کسی می شود روحانی. اینها خودشان مجاهد فی سبیل ا... بودند در فهم دین و فهم معارف دینی و چه زحمات طاقت فرسایی برای بقای دین کشیدند. واضح است که روحانیتی که می گوییم تفقه در دین دارد همین روحانیت حقیقی است و اتفاقاً مخالفان نیز وقتی می گویند تز اسلام منهای روحانیت، همین روحانیت حقیقی را مدنظر دارند که فهم آنان از دین عالمانه است.

در دولت اصلاحات کتابهای متعددی در عرفانهای کاذب از وزارت ارشاد مجوز گرفت

آیت ا... لاریجانی سپس افزود: واقعاً تأسف آور است که در زمانی که البته بیشتر به زمان دولت اصلاحات بر می گردد، کتابهای متعددی در عرفانهای کاذب وارداتی در همین کشور مجوز از وزارت ارشاد گرفته است. وقتی انسان کتابهای آنها را می خواند می بیند که عده‌ای جاهل و شیاد و زنباره مدعی باطن و معنویت و عرفان شده‌اند. این چه عرفانی است که با همه دنیاپرستی می‌سازد. عرفان سرخپوستی که با مواد مخدر و امثال آن هم هیچ منافاتی ندارد. عرفان بودایی هم جور دیگری. باید تأسف خورد که این کتابها در این کشور نشر شد و صدایی هم برنخاست، کشوری که اساسش اسلام و تشیع است و نظامش نظامی است بر اساس توحید و کتاب و سنت، چگونه می‌تواند این امور را تحمل کند.

جریانی انحرافی تمام نکات انحرافات گذشته را با هم در یک جا جمع دارد

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: متأسفانه باید گفت در زمان ما هم جریانی انحرافی که گویا تمام نکات انحرافات گذشته را با هم در یک جا جمع دارد، در کمرنگ کردن نقش علما و در ترویج ایرانی گری و قومیت گرایی بسیار تلاش می کند و مردم را ارجاع می دهد به کوروش و هخامنش و دیگران و بعد از آن طرف در ترویج عرفانهای کاذب، در جن گیری و رمالی هم تلاش می کند، که مشخص نیست اینها چه نسبتی با دین دارد. در حالیکه اینها هم دم از روشنفکری می زنند و با سکولارها خیلی راحت جمع می شوند و همراهی می‌کنند و هم با عده‌ای از هنرمندان لاابالی دم خور هستند و عرفانهای کاذب را ترویج می کنند و البته از اینکه با اجانب هم پنهانی ارتباط بگیرند خیلی ابائی ندارند.

مراقب جریان انحرافی باشیم

آیت ا... لاریجانی ملت ایران را به هوشیاری در برابر این جریان انحرافی دعوت کرد و اظهار داشت: باید به هوش باشیم، نظامی که بر اساس اسلام و بر اساس کتاب و سنت تشکیل شده می‌بایست مراقب این جریان انحرافی و امثال آن باشد و باید بدانیم که ما مسلمانیم، مسلمانی که با حق تعالی عهد بسته که راه او را طی کند و کتاب و سنت را تبعیت نماید، اینچنین مسلمانی حتماً اولین کارش فهم کتاب و سنت است و در اولین قدم نیاز به متخصص و عالم فهمنده دین دارد. اما شما در خصایص این گروه انحرافی می بینید که این گروه دین را به گوشه ای در زندگی می برند و می گویند قلبت صاف باشد.

آیت ا... لاریجانی افزود: متأسفانه عقیده اینها اینگونه است که در روابط با نامحرم آزادند، در تماس با روشنفکران سکولار و گاه ملحد و پریدن با آنها آزاد هستند، در رجوع به جن گیر و رمال آزادند، با دراویش آزادند، آیا این است حدود الهی؟ این است حرمات الهی؟

جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند

آیت ا... لاریجانی تأکید کرد: این جریان اتفاقاً در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی امان جلو می روند. وقتی که انسان تقوا را از دست داد در همه مجاری و در همه مجال مشکل پیدا می کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: وظیفه همه عالمان دین است که در مقابل این انحرافات بایستند و مردم ما نیز به هوش باشند. ملت مسلمان و انقلابی ما به یاد دارند که حضرت امام (ره) چگونه با تمام وجود مقابل تز انحرافی اسلام منهای روحانیت ایستاد و هیچگاه از خاطرم نمی‌رود که امام چگونه به آنها خطاب می‌کرد که شما با روحانیون مخالف نیستید بلکه با اسلام مخالفید.

جریان انحرافی جن گیری و رمالی را روشنفکری جا می زند

آیت ا... لاریجانی تصریح کرد: حالا هم همین است. این جریان انحرافی در حالیکه جن گیری و رمالی را روشنفکری جا می زنند در کمرنگ کردن نقش عالمان دینی و متخصصان علوم حقه تلاش می‌کنند. مسلماً مقصود ما نفی عوالم باطن و عوالم معنا نیست. اما یقین داریم اکثر قریب به اتفاق اینها شیادند. مگر هر چیزی در عالم امکان دارد، وقوعش در مورد شخص خاص هم ثابت است؟ ممکن است کسی بتواند قدرتهای مافوق طبیعی هم داشته باشد اما هر کسی که دکانی باز کند و بگوید من چنین قدرتی دارم آیا قدرت دارد؟ وانگهی هر قدرت شیطانی، هم مورد تأیید کتاب و سنت است؟

رئیس قوه قضاییه به روایتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: از امام صادق (ع) نقل شده است: که فرموده اند «آیه الکذّاب أن یُخبِرَک خَبَر السماء و الارض و المشرقِ و المغربِ فاذا سألته عن حرام الله و حلاله لم یکن عنده شی» این روایت عجیبی است. این روایت در کافی (جلد دوم صفحه 340 )آمده است و می‌فرماید نشانه آدم دروغگو این است، از آسمان و زمین و از مشرق و مغرب به شما خبر می دهد، اما وقتی از او راجع به حلال و حرام خدا می پرسی هیچ چیز در کفش نیست.

آیت ا... لاریجانی تأکید کرد: این رمالها و جن گیرهایی که قوه قضاییه با آنها برخورد کرده، مصداق همین روایتند.

دستگاههای اجرایی و وزارت ارشاد نگذارند کتابها و نشریات ضلال چاپ شود

آیت ا... لاریجانی در پایان با اشاره به نقش علما و هوشیاری مردم در شناسایی جریانهای انحرافی گفت: البته این رافع مسئولیت قوه قضاییه نیست و طبیعتاً هر شخصی باید مسئولیت خودش را انجام دهد و دستگاههای اجرایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید وظایف خودشان را بدانند و نگذارند که کتابها و نشریات ضلال چاپ شوند.

در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی مقرر شد اقتضائات حقوقی و قضایی برنامه پنجم توسعه بررسی شود. همچنین مقرر شد برنامه سوم توسعه قضایی نیز از سوی مسئولان قضایی بررسی و پس از ارائه پیشنهادات جدید و اصلاحات به منظور تصویب و ابلاغ به جلسه مسئولان ارائه شود.