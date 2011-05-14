هفت ناحیه مقاومت سپاه در استان البرز ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهردر شهرری، مراسم تودیع ومعارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سید الشهداء (ع) استان تهران با حضور حجت السلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،حجت الاسلام موحد مسئول نمایندگی ولی فقیه امام حسن مجتبی(ع) در استان البرز ، فرماندهان رده های استان تهران و البرز ،فرمانده حوزه بسیج استان تهران و جمعی از بسیجیان در ناحیه مقاومت بسیج شهرری ظهر شنبه تشکیل شد.

فرمانده سپاه حضرت سیداشهداء(ع) در استان تهران گفت: سپاه سیدالشهداء(ع) تا قبل از تفکیک یکی از مقاومت های اساسی و محوری بود که افتخارات لشگر 10 سپاه حضرت سیداشهداء(ع) درخشش خوب در برابر مقابله با فتنه سال 88 بود که عملکرد و سوابق آنها مورد تایید مسئولین نظام قرار گرفت.

سردار بهرام حسینی مطلق افزود: در آینده ای نزدیک در استان البرز هفت ناحیه مقاومت خواهیم داشت و با وجود چهار میلیون و 500 هزار نفر سپاهی و وجود 11 ناحیه مقاومت ، آمار این نواحی به 14 ناحیه خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: سپاه حضرت سیداشهداء(ع) آمادگی خوبی برای برخورد با هر فتنه احتمالی را دارد و نام خود را در سپاه امام عصر(عج) ماندگار خواهد کرد.

سردار حسینی تصریح کرد: روشنگری آحاد ملت ، گره زدن ارزش ها به ولی فقیه و بالا بردن سطح بصیرت از مهمترین راه حل های مقابله با فتنه و فتنه گران است وبسیجیان آگاهانه قدم به صحنه گذاشتند ودین خود را به ولی امر مسلمین ادا خواهند نمود

