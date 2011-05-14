  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

مهدی مهدوی‌کیا:

چاره‌ای جز پیروزی برابر شهرداری نداریم/ هر دو تیم برای سه امتیاز می‌جنگند

چاره‌ای جز پیروزی برابر شهرداری نداریم/ هر دو تیم برای سه امتیاز می‌جنگند

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین از شهرداری تبریز به عنوان حریفی سرسخت برای تیمش نام برد و گفت: برای بقا در لیگ چاره‌ای جز پیروزی برابر این تیم نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در مورد دیدار تیم استیل آذین برابر شهرداری تبریز ضمن بیان مطلب فوق افزود: روز سختی را برابر شهرداری تبریز پیش رو داریم اما برای بقا در لیگ برتر باید این تیم را شکست دهیم.

وی اضافه کرد: بدون شک بازی بسیار سختی را پیش رو داریم. هر دو تیم باید بجنگند تا به سه امتیاز بازی برسند، چون در جدول شرایط خوبی ندارند و برای بقا در لیگ برتر نیاز به 3 امتیاز این بازی دارند.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین همچنین خاطرنشان کرد: شرایط تیم ما خوب نیست اما پیروزی برابر ملوان امید را به اردوی تیم ما بازگردانده است و با روحیه مضاعف برابر شهرداری تبریز به میدان می‌رویم. برای بقا باید 6 امتیاز دیدارهای پیش رو را کسب کنیم، به همین دلیل با تمام توان در دوبازی آینده به میدان خواهیم رفت.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و شهرداری تبریز در هفته سی و سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1311260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها