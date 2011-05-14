به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در مورد دیدار تیم استیل آذین برابر شهرداری تبریز ضمن بیان مطلب فوق افزود: روز سختی را برابر شهرداری تبریز پیش رو داریم اما برای بقا در لیگ برتر باید این تیم را شکست دهیم.

وی اضافه کرد: بدون شک بازی بسیار سختی را پیش رو داریم. هر دو تیم باید بجنگند تا به سه امتیاز بازی برسند، چون در جدول شرایط خوبی ندارند و برای بقا در لیگ برتر نیاز به 3 امتیاز این بازی دارند.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین همچنین خاطرنشان کرد: شرایط تیم ما خوب نیست اما پیروزی برابر ملوان امید را به اردوی تیم ما بازگردانده است و با روحیه مضاعف برابر شهرداری تبریز به میدان می‌رویم. برای بقا باید 6 امتیاز دیدارهای پیش رو را کسب کنیم، به همین دلیل با تمام توان در دوبازی آینده به میدان خواهیم رفت.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و شهرداری تبریز در هفته سی و سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌شود.