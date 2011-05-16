سازوکارهای فعلی وحدت اصولگرایان موثر نیست

امیر محبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند و سازوکارهای وحدت اصولگرایان گفت: هر حرکتی در مسیر وحدت باشد همواره ارزشمند است اما باید نکاتی را در نظر گرفت.

وی افزود: وحدت همواره نیازمند هدف و تعیین رویکرد معقول و راهکار است و باید اول مشخص کنیم هنگامی که موضوع وحدت را مطرح می کنیم نشان دهنده چیست؟

محبیان ادامه داد: طبیعتا هنگامی که وحدت مطرح می شود نشانه بروز نوعی از افراق و جدایی است و لذا اگر چنین جدایی در میان اصولگرایان وجود دارد باید دلایل آن را بررسی کنیم و با رفع عوامل این جدایی زمینه وحدت را فراهم کنیم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه بخشی از عوامل جدایی به منافع نفسانی افراد، بخشی به تقسیم منافع و بخشی به مباحث عقیدتی بر می گردد تصریح کرد: باید سعی کنیم وزن هر کدام از این موضوعات را تعیین و با رفع کامل آنها به سمت وحدت حرکت کنیم.

عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در خصوص راهکارهای ایجاد وحدت تاکید کرد: هنگامی که وحدت اصولگرایان مطرح می شود، همواره چهره ها و گروه های خاصی برای برقراری این وحدت تعیین می شوند، اما وزن این گروه‌ها در اجتماع معلوم نیست زیرا گروه ها و احزاب باید گرایش ها و حرکت های اجتماعی را نمایندگی کنند و لذا اول باید یک وزن کشی مجدد در میان احزاب و گروه ها صورت بگیرد ، قضاوت های پیشین کنار گذاشته شود و در نهایت معلوم شود که کدام گروه ها تاثیرگذار در وحدت هستند.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه با بیان اینکه وحدت باید حول چه محورهایی باشد، تصریح کرد: آیا این وحدت حول تقسیم منافع و قدرت خواهد بود یا می خواهد حول محور حق قرار بگیرد؟ بر این اساس اگر در راستای حق قرار گرفت و روی این مسئله توافق صورت گرفت، هر کسی که از این مسیر دور شد نباید تلاشی برای جلب او انجام دهیم، زیرا خودش از این مسیر دور شده است.

وی تاکید کرد: انگیزه ها و دیدگاه ها باید واکاوی شود و بعد از خروج از کلیات، جزئیات باید به طور کامل مورد بحث قرار گیرد تا وحدت واقعی در اصولگرایان برقرار شود.

این فعال سیاسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کدام سازوکار وحدت در میان اصولگرایان را قبول دارد، افزود: معتقدم اگر سازوکارهای فعلی موثر بود تا به حال وحدت اصولگرایان محقق شده بود و لذا اگر وحدت محقق نشود نشان می دهد که اشکالی در این روند وجود دارد.

محبیان ادامه داد: معتقدم اول باید مشخص کنیم اصولگرا چه فردی است؟ چرا که هم اکنون شاهد هستیم تعریف درستی از اصولگرایی وجود ندارد.

عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت با بیان اینکه از سوی دیگر مقام معظم رهبری به صراحت بیان کرده اند اصولگرایی و اصلاح طلبی نام یک جناح نیست، افزود: معتقدم جامعه ایرانی هم اصولگرا و هم اصلاح طلب است و لذا وقتی که می گوییم اصولگرا یعنی حق هستیم به این معنا است که اصولگرا بودن را از بقیه که جزء تشکیلات ما نیستند گرفته ایم و لذا باید در موضوع وحدت اصولگرایی به جزئیات توجه زیادی شود.