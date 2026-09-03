به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ میهمان ویژه چهاردهمین کنگره اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بود که در دانشگاه آزاد اسلامی شهرری واحد یادگار حضرت امام (ره) برگزار شد.



وی در ابتدای سخنانش در این کنگره با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، قائد شهید و شهدای جنگ‌های تحمیلی به خصوص شهید طهرانچی رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: خون امام شهیدمان، مردم را به میدان آورد تا به پاسداری از ایران اسلامی بپردازند و مسیر عزت، شرافت و کرامت طی شود.



سخنگوی شورای نگهبان که در جمع دانشجویان سخن می‌گفت، با طرح این عنوان که «کجا بودیم؟ چه راهی طی کردیم؟ و اکنون چه باید بکنیم؟» به سخنان چندی پیش وزیر خزانه‌داری دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: او در آن سخنانش علاوه بر تکرار تهدیداتش علیه مردم ایران، از یک واقعیت مهم پرده برداشت؛ به سران کشورها متذکر شد که یا باید با ما باشید و یا باید با ایران باشید.



وی عنوان کرد: اعتراف وزیر خزانه‌داری آمریکا، واقعیت امروز جهان است؛ جهان سلطه با برخورداری از قدرت مادی که در دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده، اکنون در برابر ایران اسلامی درمانده است؛ آنها تصور نمی‌کردند که ایران اینگونه در برابر آنها مقاومت کند. ایرانی را که در گذشته‌ها به حساب نمی‌آوردند، امروز معادلات و محاسبات آنها را به هم زده است.



این استاد دانشگاه برای تبیین جمله فوقش، صفحات تاریخ را ورق زد و به رخدادی که در روز ۶ آذر ۱۳۲۲ در تهران به وقوع پیوسته اشاره کرد. وی بیان داشت: در آن روز روسای‌جمهور سه کشور فاتح جنگ جهانی دوم بدون اطلاع دولت وقت ایران، وارد تهران شدند. نخست‌وزیر وقت، همان روز از سفر آنها باخبر شد و بلافاصله موضوع را به اطلاع محمدرضا پهلوی رساند. محمدرضا خودش را به محل اقامت سران رساند و درخواست ملاقات رسمی ارائه داد، اما به او وقت ملاقات ندادند. جالب اینکه دولت ایران پس از این واقعه، سه خیابان در تهران را به نام این روسای‌جمهور نامگذاری کرد.



طحان‌نظیف در همین رابطه به یکی از اعترافات محمدرضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ نیز اشاره کرد و گفت: او در این کتاب به صراحت بیان داشته است که «انگلیسی‌ها این امر را کاملاً عادی و طبیعی می‌دانستند که انتخابات در ایران مطابق نظر و خواسته‌های خودشان صورت بگیرد.»



سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بنابراین وقتی می‌گوییم ایران را در گذشته به حساب نمی‌آوردند، منظور چنین وضعیتی است. پهلوی حاضر به مقاومت کردن در برابر بیگانگان و متجاوزان نبود؛ آنها حاضر بودند عزت و شرافت مردم ایران را زیر پا بگذارند تا تاج و تخت خودشان حفظ شود.



وی با اشاره به تاریخ دو سه قرن اخیر ایران و جنگ‌هایی که علیه این سرزمین به راه افتاده است، گفت: در تجربه تاریخی ملت ایران به خوبی مشاهده می‌کنیم که هرکجا مقاومتی صورت نگرفته، تحقیر شدن در پی داشته است. سابقه تصویب لایحه نگین کاپیتولاسیون از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نمی‌شود.



طحان‌نظیف به این ادعا که استکبار کاری با دیگران ندارد نیز اینگونه پاسخ داد: اینگونه نیست که استکبار کاری با ما نداشته باشد؛ چراکه آنها معتقدند که ملت‌های دیگر باید تابع عقاید و خواسته‌های آنها باشند. استکبار یا همان طاغوت از ابتدای پیدایشش اینگونه بوده است. مستکبران در برابر پیامبران نیز اینگونه بودند.



وی تاکید کرد که در مواجهه با مستکبران منطق برد - برد جایی ندارد؛ چراکه آنها از منطق و منافع خود کوتاه نمی‌آیند.



این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت:، اما انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) کاری با آمریکا کرد که بر مبنای آموزه‌های اصیل اسلامی بود و آن هم مبارزه و مقاومت بود. از این رو از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شاهد شکست‌های این دولت تروریستی هستیم. امام خمینی (ره) به درستی فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند؛ امروز حرف آن امام عزیزمان به خوبی قابل مشاهده است. دشمن آمریکایی شب گذشته حملاتی انجام داد که پاسخ چند برابری و محکمی از سوی نیروهای مسلح دریافت کرد. امام شهید فرمودند که دوران بزن و دررو تمام شده است.



سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش به موضوع استکبارستیزی در قانون اساسی و ریشه‌های آن پرداخت و در همین رابطه به اصل ۱۵۴ مبنی بر اینکه «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند» اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: قانون اساسی برخاسته از یک آسیب‌شناسی چند هزار ساله و آرمان‌های زخم‌خورده از استبداد و استکبار توسط ملت بزرگ ایران است؛ البته این مختص ایران نیست و درباره همه ملت‌ها صدق می‌کند. اگر در قانون اساسی ژاپن، حرفی از نظامی‌گری نیست، عقبه تاریخی دارد. یا اینکه اگر در قانون اساسی فرانسه نسبت به مقوله جمهوریت حساسیت وجود دارد، دارای پشتوانه و تجربه تاریخی است. در قانون اساسی آلمان نیز نسبت به موضوع تفکیک قوا چنین وضعیتی وجود دارد.



طحان‌نظیف درباره قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بیان داشت: برخی اصول همچون ممنوعیت به‌کارگیری کارمندان خارجی و حساسیت نسبت به انعقاد قراردادهای خارجی و ممنوعیت حکومت نظامی، به دلیل وجود تجارب تاریخی است؛ بنابراین قانون اساسی ما حاصل آسیب‌شناسی و لحاظ کردن تجارب تاریخی در نظم جدید است.



وی از دانشجویان خواست تا قانون اساسی را مطالعه کرده و به عنوان سند آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری پیش‌روی خود قرار دهند.



سخنگوی شورای نگهبان سپس اقدام به برشمردن امتیازات و ویژگی‌های جریان‌های دانشجویی کرد که مهمترین آنها عبارتند از آرمان‌گرایی، مطالبه‌گری، امیدواری، دانش‌اندوزی، برخورداری از روحیه جهادی، خطرپذیری و شجاعت.



وی خاطرنشان کرد: «امید» موتور محرکه کشور است و اگر امید نباشد با هیچ قدرتی نمی‌توان مقابله کرد. هرکس با سخن و رفتارش مردم را ناامید کند، به دشمن کمک کرده است. دانشجویان می‌توانند امید را در جامعه گسترش دهند.



طحان‌نظیف در مورد خطراتی که جریان‌های دانشجویی را تهدید می‌کند نیز سخن گفت. وی بیان داشت: اولین و بزرگترین تهدید برای جریان‌های دانشجویی، رها کردن دانش‌اندوزی است. آینده را دانشجویانِ امروز باید بسازند و قرار نیست کسی از بیرون بیاید و این کشور را بسازد؛ بنابراین کسب دانش برای جریان‌های دانشجویی نباید تعطیلی داشته باشد. تمامی کنش‌ها و فعالیت‌ها باید بعد از دانش‌اندوزی باشد. انقلابی‌گری و مجاهدت در عرصه‌های مختلف باید به دانش‌اندوزی کمک کند.



وام‌دار شدن به جریان‌های سیاسی دومین آسیب و تهدیدی بود که مورد اشاره این عضو حقوقدان شورای نگهبان قرار گرفت و عنوان کرد: استقلال دانشجو و جریان دانشجویی خیلی مهم و مقدس است. دانشجویی که مستقل نباشد، زبانش الکن می‌شود و قدرت مطالبه‌گریش از دست می‌رود و در نهایت به سیاهی لشکر برای جریان‌های سیاسی تبدیل می‌شود. دانشجویان مستقل و دانش‌اندوز ایران اسلامی را به قله‌های افتخار خواهند رساند.



طحان‌نظیف درباره سومین تهدید هم اظهار کرد: عدم تشخیص اولویت‌ها نیز تهدید بزرگی است. بصیرت یعنی شناخت اولویت‌ها؛ دانشجو اگر بصیرت داشته باشد و اولویت‌ها را به خوبی تشخیص دهد و در همین راستا عمل کند، کشور را به حرکت صحیح وامی‌دارد.



سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بیانیه گام دوم که توسط رهبر شهیدمان نگاشته شده تکلیف را مشخص کرده است. جریان‌های دانشجویی باید این بیانیه را بخوانند، بشناسند و مبنای عمل قرار دهند. تحقق این بیانیه نیاز به مجاهدت دارد؛ بالاخره برای پیشرفت باید جهاد کرد و هر فردی باید خود را برای شرایط جهادی آماده کند.



وی خاطرنشان کرد: دشمن بی‌تعارف و بدون حفظ ظواهر به میدان آمده است؛ ۱۶۸ کودک معصوم را در مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رساند. سپس آن فاجعه را در شهر لامرد رقم زد و شب پیش نیز شاهد حمله به مراسم عروسی و شادی مردم در سیریک بودیم.