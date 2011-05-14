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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

"اینجا بدون من" در فرهنگسرای ارسباران اکران می‌شود

"اینجا بدون من" در فرهنگسرای ارسباران اکران می‌شود

باشگاه فیلم تهران، فیلم سینمایی "اینجا بدون من" به کارگردانی بهرام توکلی را نمایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "اینجا بدون من" با بازی فاطمه معتمد آریا، پارسا پیروز فر، نگار جواهریان، صابر ابر، احمد ساعتچیان و ... همراه است، قصه خانواده‌ای را روایت می‌کند که پای دخترشان مشکل دارد و تمام دغدغه این خانواده رفع مشکل اوست.

جلسه نقد و بررسی این فیلم بلا فاصله بعد از نمایش با حضور بهرام توکلی نویسنده و کارگردان و دیگر عوامل فیلم ، یکشنبه 25 اردیبهشت ساعت 18در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

کد مطلب 1311338

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