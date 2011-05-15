شکستهای بزرگ سیا؛ از عملیات هاوایی تا رسوایی ویکی لیکس

اگرچه دولت آمریکا همواره مدعی است که سرویس اطلاعات مرکزی این کشور (سیا) بسیار قوی عمل کرده و هیچ رخنه ای در این سازمان ایجاد نمی شود، اما حقایق نشان می دهد که سازمان سیا شکست های اطلاعاتی بزرگی را در کارنامه خود ثبت کرده که نه تنها باعث رسوایی این نهاد بلکه تحقیر آمریکا در دید جهانیان شده است.

سال گذشته "جولیان آسانگ" با افشاگری خود درباره اطلاعات ارتش آمریکا به چهره ای سرشناس در جهان تبدیل شد و همین موضوع باعث شد تا انتقاد مقامات ایالات متحده از عملکرد سیا افزایش یابد که در ذیل به بررسی بزرگترین شکست های اطلاعاتی آمریکا در طول تاریخ می پردازیم.

1) عملیات هاوایی یا عملیات AI در سال 1941: حمله ناگهانی ناوگان دریایی ژاپن علیه پایگاه دریایی آمریکا در هفتم دسامبر سال 1941 در هاوایی باعث شد تا انتقادهای بسیاری متوجه ایالات متحده شود.

2) جنگ کره : در 25 ژوئن سال 1950 نیروهای ارتش کره شمالی در یک حمله غافلگیر کننده از خط حایل میان دو کره عبور کرده و به خاک کره جنوبی هجوم بردند. این حمله که به تصمیم "کیم ایل سونگ" رهبر کره شمالی انجام شد، یک پیروزی نظامی بود.

سیا به جای آنکه هشدار حمله کره شمالی را جدی بگیرد، "هری ترومن" رئیس جمهوری وقت آمریکا را مطمئن ساخته بود که دولت چین هیچ سربازی را به کره اعزام نمی کند اما شش روز پس از این گزارش بیش از یک میلیون سرباز چینی وارد پیونگ یانگ شدند.

3) کودتای نظامی در مصر در سال 1952: تلاش سیا برای براندازی دولت فاروق پادشاه مصر و جلوگیری از گسترش کمونیسم باعث کودتای نظامی در این کشور شد.

4) جنگ ویتنام در سال 1955: سازمان سیا در تخمین عملیات جنگ و توان حزب کمونیست اشتباه کرد که به شکست در جنگ منجر شد.

5) عملیات خلیج خوک ها (Bay of Pigs) : در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱ به دستور "جان اف کندی" رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیروی هزار و 700 نفری از ضد انقلابیون کوبایی با کمک عوامل سیا در خلیج خوک‌ ها در جنوب کوبا پیاده شدند تا با رژیم تازه به قدرت رسیده فیدل کاسترو رهبر کوبا مبارزه و آن را سرنگون کنند اما سرویس جاسوسی شوروی از نقشه عملیات مطلع شد و فیدل کاسترو را در جریان وقایع قرار داد .

نیروهای طرفدار کاسترو با غافلگیر کردن ضد انقلابیون کوبایی ظرف ۴۸ ساعت نیروهای شرکت کننده در عملیات خلیج خوک‌ها را قلع و قمع کردند و صدها تن از مخالفین کاسترو دستگیر، زندانی و اعدام شدند.

6) آزمایش هسته ای هند در سال 1974: دولت آمریکا با وجود آنکه از روابط هند و شوروی سابق مطلع بود اما نتوانست آزمایش هسته ای هند را پیش بینی کند.

7) پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فرار شاه در ژانویه 1979 به عنوان یکی از مهمترین شکست های اطلاعاتی سازمان سیا توصیف شده است زیرا دولت آمریکا بسیار غافلگیر شد.

8) عملیات طوفان صحرا در سال 1990: دلیل اشغال کویت توسط عراق به زمان جنگ ایران و عراق باز می‏گردد. عربستان سعودی و کویت منابع مالی عراق در جنگ با ایران را تامین کردند. پس از اتمام جنگ، عراق با انبوهی از بدهی باقی ماند و در تاریخ 2 آگوست 1990 دستور تهاجم به کویت و عبور از مرز را صادر کرد و ظرف 5 ساعت کویت را اشغال کرد، دولت آمریکا از گزارش افسران پنتاگون درباره توان ارتش عراق یک روز قبل از این حمله بسیار تعجب کرد.

9) حملات 11 سپتامبر در سال 2001 سلسله ای از حملات انتحاری توسط گروه القاعده در خاک ایالات متحده آمریکا بود که ۱۹ نفر از اعضای این گروه چهار هواپیمای تجاری-مسافربری را ربودند. هواپیماربایان، دو هواپیما را در فواصل زمانی متفاوت به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک زدند. در نتیجه این دو برخورد، همه مسافران به همراه عده بسیاری که در ساختمان‌ ها حضور داشتند، کشته شدند.

هر دو ساختمان، بعد از دو ساعت به طور کامل ویران شدند و آسیب‌های زیادی به ساختمان‌های اطراف وارد شد. گروه هواپیماربایان، هواپیمای سوم را به پنتاگون، واقع در ارلینگتون در ویرجینیا زدند. هواپیمای چهارم در زمینی نزدیک شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.

قربانیان این حملات دو هزار و 974 نفر بودند که با در نظر گرفتن ۱۹ هواپیماربا مجموع تعداد کشته‌های این حملات به دو هزار و 993 نفر می ‌رسد و اکثر قربانیان این حملات مردم عادی و شهروندان بودند.

10) جنگ عراق در سال 2003: سازمان سیا مدعی شده بود که دولت "صدام حسین" دارای سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی است و رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری، کنگره و دیگر مقامات آمریکایی با تکیه بر گزارش سرویس اطلاعات مرکزی به عراق حمله کردند اما نتایج تحقیقات سیا در سالهای بعد نشان داد که هیچ گونه سلاح هسته ای در این کشور وجود نداشته و در این بین تنها افراد بسیاری قربانی شدند.

واشنگتن با اشغال عراق مرتکب جنایاتی بس بزرگ شد که هرگز از ذهن و خاطره بسیاری از مادران و زنان عراقی فراموش نمی شود، زیرا هر روز نوزادانی در این کشور متولد می شوند که مانند دیگر نوزادان در اقصی نقاط جهان نیستند و مادران با دیدن چهره ناقص طفل معصوم خود تنها غصه می خورند و تولد نوازان ناقص الخلقه همواره کابوس مادران است. از سوی دیگر زنان عراقی هم اکنون از آسیبهای روانی رنج می برند، زیرا از زمان اشغال کشور خود توسط نیروهای آمریکایی قربانی نقض حقوق بشر و تجاوز از سوی نظامیان بودند.

11) افشاگری ویکی لیکس در سال 2010: مخالفان سیاستهای کاخ سفید سال گذشته با افشای بسیاری از مطالب بزرگترین معضل را در سیستم اطلاعاتی ایالات متحده ایجاد کردند که اقدام آنها به مراتب بدتر از فعالیت جاسوسان بود.

انتشار اسناد محرمانه دولت آمریکا درباره جنگ افغانستان و عراق توسط افراد ناراضی از سیاستهای کاخ سفید که بیشترشان از مخالفان جنگ هستند، به دغدغه اصلی مقامات آمریکا تبدیل شد و بزرگترین ضایعه برای سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) بود.

از سوی دیگر ماهیت پراکنده شبکه های اطلاعاتی در آمریکا هماهنگی این سازمانها با یکدیگر را دشوار کرده و همین موضوع باعث رخنه ای بسیار عظیم در سیستم اطلاعاتی و امنیتی این کشور شد زیرا سازمانهای اطلاعاتی در آمریکا بسیار مخفیانه فعالیت می کنند و هیچ کس دقیقا نمی داند که این سازمانها برای عملیات مبارزه با تروریسم چقدر هزینه پرداخت می کنند، چند نیروی استخدامی و چه تعداد برنامه های سری دارند.