به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، مراسم تجلیل و بزرگداشت بهرام شاه‌محمدلو هنرمند پیشکسوت تلویزیون و تئاتر ایران که با نام «آقای حکایتی» شهرت دارد به پاس یک عمر فعالیت هنری در عرصه هنرهای نمایشی به ویژه در حوزه کودک و نوجوان، در سی‌وهشتمین ماه‌نشست «درآستانه» کانون ادبی زمستان در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

آقای حکایتی مرد قصه‌گویی است که سه نسل با قصه‌هایش خاطره دارند؛ به خصوص نسلی که کودکی و نوجوانی‌اش در جنگ سپری شده و با شنیدن قصه‌های او با همان لحن مهربان و شیرین، امید و شادی را آموخته است.

این برنامه با حضور چهره‌های شعر، موسیقی و سینما از جمله ایرج راد، رضا فیاضی، احترام برومند، رسول نجفیان، مرضیه برومند، مهوش وقاری، زهرا سعیدی، غلامرضا کاظمی دینان، فرهنگ جولایی، نصرالله مدقالچی، حمید غلامعلی، سهراب شاه‌محمدلو و بسیاری از هنرمندان نام آشنای کشور برگزار خواهد شد و اجرای آن بر عهده سجاد عزیزی آرام است.

در این نشست ابتدا بخش رقابتی انتخاب بهترین خواننده و بهترین ترانه‌سرا با حضور داوران این دو بخش مهدی یغمایی، علی موثقی، محمدرضا عقیلی، داود رحمت الهی، افشین سیاهپوش و حمیدرضا صمدی برگزار و در بخش دوم، بزرگداشت آقای حکایتی، مرد قصه‌گوی چند نسل ایران به اجرا در خواهد آمد.

سی و هشتمین ماه‌نشست «درآستانه» روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود؛ ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.