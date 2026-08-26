تاجره: ۳۳۷ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان مرکزی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه باموادمخدر با همکاری عوامل انتظامی در مرداد ماه سال جاری در عملیات های صورت گرفته در استان مرکزی موفق به دستگیری ۵۰۶ نفر توزیع کننده و حمل کننده موادمخدر و جمع آوری ۷۸۲ نفر معتاد شدند.

وی با اشاره به کشف ۳۳۷ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر در استان مرکزی افزود: در این عملیات‌ها ۳۱ خودرو و ۱۴ موتورسیکلت نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی ااستان مرکزی ضمن هشدار به سوداگران مرگ از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس قدردانی و بر استمرار طرح پاک سازی مناطق حاشیه نشین شهرها در سال جاری تأکید کرد.