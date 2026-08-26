  1. استانها
  2. مرکزی
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

تاجره: ۳۳۷ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان مرکزی کشف شد

تاجره: ۳۳۷ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان مرکزی کشف شد

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۳۳۷ کیلوگرم انواع موادمخدر در مرداد ماه سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه باموادمخدر با همکاری عوامل انتظامی در مرداد ماه سال جاری در عملیات های صورت گرفته در استان مرکزی موفق به دستگیری ۵۰۶ نفر توزیع کننده و حمل کننده موادمخدر و جمع آوری ۷۸۲ نفر معتاد شدند.

وی با اشاره به کشف ۳۳۷ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر در استان مرکزی افزود: در این عملیات‌ها ۳۱ خودرو و ۱۴ موتورسیکلت نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی ااستان مرکزی ضمن هشدار به سوداگران مرگ از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس قدردانی و بر استمرار طرح پاک سازی مناطق حاشیه نشین شهرها در سال جاری تأکید کرد.

کد مطلب 6928455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها