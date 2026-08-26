داودآبادی: ۹۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرکزی به شبکه متصل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی داود آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سهم انرژی خورشیدی از تولید برق جهان حدود ۸ درصد و در اتحادیه اروپا ۱۳ درصد بوده، در حالی که سهم استان مرکزی به ۱۵ درصد رسیده است.
وی افزود: در پیک مصرف مردادماه، نیاز برق استان مرکزی حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات است که ظرفیت نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه، معادل ۵۰ درصد پیک مصرف استان است.
داود آبادی تصریح کرد: نیروگاههای خورشیدی سالانه ۱۵ درصد برق مصرفی استان مرکزی، معادل مصرف حدود ۴۷۰ هزار خانوار را تأمین میکنند که این میزان پاسخگوی کل مصرف برق بخش خانگی استان است.
وی ادامه داد: ظرفیت منصوبه برق کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است، اما با نیاز مصرف ۸۰ هزار مگاواتی و تولید عملی حدود ۶۲ تا ۶۳ هزار مگاوات، شبکه با ناترازی مواجه است.
وی افزود: با تکمیل واحدهای بخار، راندمان نیروگاهها از کمتر از ۳۰ به ۵۵ درصد و ظرفیت تولید کشور نزدیک به ۵ هزار مگاوات افزایش یافت و نیروگاه رودشور نیز ۳۸۰ مگاوات به ظرفیت استان افزود.
داود آبادی گفت: در برنامه هفتم توسعه، احداث ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور پیشبینی شده بود، اما وزارت نیرو با توجه به ناترازی برق، این هدف را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش داد.
وی افزود: استان مرکزی طی سه سال ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کند که معادل ۴۰ درصد هدف ۱۲ هزار مگاواتی برنامه هفتم و یکششم هدف ۳۰ هزار مگاواتی وزارت نیرو است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر تصریح کرد: در سال گذشته احداث ۵۰۰ مگاوات، در سال جاری احداث هزار و ۸۰۰ مگاوات و در سال آینده احداث ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی هدفگذاری شده بود.
وی ادامه داد: ۹۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی سالانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز و ۳۰۰ هزار مترمکعب آب صرفه جویی کرده و از انتشار حدود یک میلیون تن آلاینده جلوگیری میکند.
داود آبادی بیان کرد: ارزش ۹۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی استان مرکزی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان است و طی یک سال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در تولید برق پاک انجام شده است.
۳ هزار مگاولتآمپر ظرفیت جدید به شبکه برق منطقه باختر افزوده میشود
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر گفت: ۳ هزار مگاولتآمپر ظرفیت جدید به شبکه برق منطقه باختر افزوده میشود.
وی افزود: از هفته دولت سال گذشته تاکنون ۹ ایستگاه جدید برق با ظرفیت ۳۳۰ مگاولتآمپر به مجموعه اضافه شده و هشت پروژه نیز به طول ۴۰ کیلومتر در دست اجرا قرار دارد.
داودآبادی با اشاره به پروژههای در دست اجرای شرکت گفت: ۲۰ پروژه به ظرفیت حدود ۳ هزار مگاولتآمپر در حال ساخت است و ۲۰ پروژه خط نیز با طول تقریبی ۲۵۰ کیلومتر در دست اجرا قرار دارد.
وی تصریح کرد:از ابتدای تأسیس شرکت برق منطقهای باختر تاکنون ۱۲ هزار مگاولتآمپر پست برق احداث شده و با اجرای طرحهای جدید، ۳ هزار مگاولتآمپر دیگر به این ظرفیت افزوده میشود.
داود آبادی از احداث یک پروژه ۴۰۰ کیلوولت در استان مرکزی خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال تکمیل است و پیشبینی میشود طی دو تا سه ماه آینده به پایان برسد.
وی بیان کرد: منطقه باختر دارای ۱۹ هزار مگاولتآمپر ظرفیت پست برق و ۱۲ هزار کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوقتوزیع است که حدود ۸ هزار و ۷۰۰ مگاولتآمپر از ظرفیت پستها در استان مرکزی قرار دارد.
داود آبادی افزود: شرکت برق منطقهای باختر طی پنج سال متوالی رتبه نخست عملکرد صحیح سیستمهای حفاظت الکتریکی و رتبه نخست کاهش حوادث اتوماتیک را در کشور کسب کرده است.
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