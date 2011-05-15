23 هزار واحد مسکن در همدان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم‌رضا پیریایی در بازدید یک روزه از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان‌های ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد و بهار که شامگاه شنبه به پایان رسید، اظهار داشت: مدیران شهرستانی باید اطلاعات خود در مورد مسکن مهر را دقیق و شفاف اعلام نمایند تا تعهد هر شهرستان در پایان سال به صورت عملی مشخص شود.

وی گفت: میزان پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر معیار ارزیابی عملکرد مدیران استان همدان است.

نظارت بر ساخت مسکن در همدان مستمر باشد

استاندار همدان با تاکید بر اینکه واحدهای مسکن باید در موعد مقرر به مردم تحویل داده شود، گفت: نظارت مدیران بر پروژه‌های مسکن مهر باید مستمر باشد.

پیریایی افزود: فرمانداران باید گزارش‌ها را به طور دقیق و به موقع به رسانه‌ها برسانند و در ارائه اطلاعات و آمار درست، هماهنگ باشند.

استاندار همدان با بیان اینکه باید مردم به مدیران استانی و شهرستانی اعتماد داشته باشند، گفت: ایجاد اعتماد نمونه ای از مردم سالاری دینی است.

وی گفت: شهرستان های استان باید بر اساس سهیه مشخص شده، نسبت به اجرای تعهدات خود در بخش مسکن تلاش کنند.

وی در بازدید از طرح های مسکن مهر تویسرکان نیز اظهار داشت: طرح های مسکن مهر تویسرکان در بخش های مختلف از روند قابل قبولی برخوردارند.

ارتقا سطح کیفی سازه های مسکن مد نظر است

پیریایی با بیان اینکه تسریع در روند اجرا و ارتقا سطح کیفی سازه های مسکن مهر از سیاست های دولت است، گفت: برای حل مشکلات جلسات حل مشکلات فعالان بخش مسکن نیز برگزار می شود.

استاندار همدان تاکید کرد: باید اقدامات لازم برای حل مشکل طرح 60 واحدی مسکن مهر سرکان و سهم آورده طرح 48 واحدی طلاب شهرستان انجام شود.

مسکن مهر نهاوند پیشرفت خاصی نداشته است

وی در بازدید از طرح مسکن مهر نهاوند نیز گفت: طرح مسکن مهر شهرستان نهاوند پیشرفت خاصی نداشته است ولی در حل حاضر شرایط مناسبی دارد.

پیریایی اظهار داشت: فرماندار نهاوند باید در نشستی با پیمانکاران و تعاونی ها مشکلات را بررسی و رفع کند.

وی خواستار تشویق پیمانکاران فعال شد و بر ارائه گزارش علت تاخیر در برخی طرح ها تاکید کرد و گفت: و پیمانکاران باید با توجه به تعهد خود عمل کنند و هیچگونه تعللی پذیرفتنی نیست.

استاندار همدان در بازدید از پروژه اسدآباد نیز بر مشخص کردن شرایط فعالیت مسکن تأکید کرد و گفت: وظایفی بر عهده مدیران گذاشته می‌شود و زمان آن نیز تعیین خواهد شد.

جلسات حل مشکل مسکن در همدان برگزار می شود

وی اضافه کرد: در سفرهای شهرستانی جلسه‌ای را با فعالان مسکن برای بررسی وضعیت مسکن و مشکلات این افراد خواهیم داشت تا به صورت پلکانی همانند فعالان اقتصادی مشکلات آنان حل شود.

پیریایی تأکید کرد: مدیران اجرایی باید تا سقف قانون کار خود را انجام دهند و این بازدیدها باید با جلسات متعدد به نتیجه دلخواه تبدیل شود.

معاون عمرانی استاندار نیز با تأکید بر تحویل کار توسط پیمانکاران در اسرع وقت، اظهار داشت: برای تأخیر در بحث مسکن مهر هیچ عذری قابل قبول نیست و پیمانکاران و سازندگان باید در صورت کوتاهی جوابگو باشند.

سیدحسن موسوی مسکن را از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور دانست و افزود: باید برای نتیجه بخش بودن فعالیت ها تلاش کرد.

قوانین و ضوابط اجرایی در ساخت مسکن لحاظ شود

معاون عمرانی استاندار با اشاره به لزوم رعایت دقیق قوانین و ضوابط اجرایی گفت: فضاهای سبز مسکن و شهرسازی باید بر اساس قانون در اختیار شهردای ها قرار گیرد .

سید حسن موسوی افزود: از تمامی ظرفیت و قابلیت های استان برای حل مشکل طرح های دچار رکود در شهرهای مختلف استفاده می شود.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان همدان نیز گفت: دو هزار و 500 واحد مسکن مهر تا پایان خرداد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت در استان همدان تحویل متقاضیان می شود.

اصغر مجیدی افزود: این طرح ها در شهرستان های اسدآباد، ملایر، تویسرکان، نهاوند و همدان به بهره برداری می رسد.

مجیدی از پیشرفت 50 درصدی روند اجرای طرحهای مسکن مهر در استان همدان از آغاز اجرای این طرح خبر داد و گفت: تاکنون با 19 هزار و 721 انبوه ساز، تعاونی های مسکن و خود مالکین قرار داد بسته شده است که از این تعداد 16 هزار و 12 واحد پروانه ساخت دریافت کرده اند.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان همدان افزود: تا کنون 15 هزار و 729 واحد به مرحله پی سازی، 10 هزار و 43 واحد به مرحله اسکلت بندی و سه هزار و 467 واحد به مرحله نازک کاری رسیده است.

زیربنای مفید هر واحد مسکن همدان 75 متر مربع است

مجیدی با اشاره به اینکه زیر بنای این واحد ها دو میلیون و 11 هزار متر مربع است، گفت: زیر بنای مفید هر واحد به طور متوسط 75 متر مربع است.

وی گفت: برای ساخت این تعداد واحد تاکنون 140 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و آورده شخصی هزینه شده است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان همدان افزود: در حال حاضر هفت هزار و 692 واحد در همدان، سه هزار و 590 واحد ملایر، یک هزار و 438 واحد در اسدآباد، یک هزار و 432 واحد در نهاوند و 685 واحد در شهرستان بهار در دست ساخت است.

مجیدی ادامه داد: از زمان آغاز طرح ساخت مسکن مهر در استان همدان تاکنون هزار و 50 واحد به متقاضیان تحویل شده است و تا پایان خرداد نیز دو هزار و 500 واحد دیگر به متقاضیان تحویل می شود.