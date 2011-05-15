حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان ارزشمند خاویاری و استخوانی در شرایط فعلی یکی از عمده ترین و اساسی ترین محورهای فعالیت این سازمان است، افزود: آثار این فعالیت از جنبه های مختلفی بویژه از منظر نقش موثر و چشمگیر این امر در استمرار و افزایش صید سالانه، ارتقای سهم اشتغال زایی زیر بخش شیلات و مهمتر حفظ و ماندگاری ذخایر ژنی آبزیان موجود قابل بررسی است.

وی اظهار داشت: دراین بین نقش مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر از جمله مرکز تکثیر، پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت بعنوان یکی از مراکز قدیمی ویژه تکثیر و تولید آبزیان کشور در راستای حفظ و احیاء ذخایر آبزیان موجود در دریای خزر از جمله ماهیان ارزشمند سفید، سیم، کپوردریایی، کولی ( سیاه کولی ، شاه کولی ) در خور تأمل است.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: این مرکز با هدف تامین نیازمندیهای کشور در زمینه تکثیر و تولید انواع کپور ماهیان از سال 1361 فعالیت خود را در این راستا آغاز و از سال 1372 در راستای تحقق اهداف شیلات ایران در زمینه بازسازی، عمده توان و امکانات خود را معطوف به امر تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر از جمله ماهی سفید و ماهی سیم کرده است.

وی همچنین به اهمیت یگان حفاظت منابع شیلات گیلان اشاره کرد و افزود: منابع و ذخایر آبزی به عنوان منابع طبیعی تجدید شونده طی چند دهه گذشته با توجه به پیشرفت های گوناگون در حوزه های مختلف از جمله صید و صیادی که باعث افزایش فرصت و امکان دسترسی به ذخایر با ارزش آبزی شده است ازسوی عوامل انسانی تحت فشار بیشتری قرار گرفته و بهره برداری غیر مسئولانه و ناکارآمدی برخی روشهای مدیریتی و ... باعث روند کاهش این نعمت الهی شده است.

سعیدی خاطر نشان کرد: در کنار زحمات فراوان مهندسان و کارشناسان که از طریق تکثیر و رهاسازی گونه های مختلف آبزیان کوشش دارند، امر حفاظت و پاسداری از ذخایر موجود آبزیان نقش غیر قابل انکاری است.



وی ادامه داد: در سالهای گذشته و حال یگان حفاظت تنها نهاد حفاظت کننده از دریا و ذخایر ارزشمند آن با تمام وجود و با بکارگیری تمامی امکانات در دست و با داشتن پرسنلی پرتلاش و ایثارگر به صورت شبانه روزی با عوامل برداشت کننده غیر قانونی از ذخایر و به جهت حمایت از صیادان که در چهار چوب قانون فعالیت صیادی دارند و برای بهره مندی آنان از برداشت مسئولانه با انجام وظایف خود هدف دولت را در بخش صنایع شیلاتی تحقق خواهد بخشید.