مشکل سوخت کشاورزان ساروی رفع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علی زارعی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری با اعلام اینکه نباید کشاورز برای تامین سوخت کشاورزی زمین را رها کند و در صف بایستد، افزود: هیچ مشکلی در تامین سوخت بخش کشاورزی وجود ندارد.

زارعی با بیان اینکه هیچ موتوری در جلوی چاه کشاورزی نباید بدون سوخت باشد، گفت: بخشداران باید این مسائل را رفع کند و هیچ توجیه در این خصوص پذیرفته نیست.

فرماندار ساری اظهار داشت: کشاورزان نباید برای تامین سوخت اراضی کشاورزی دچار مشکل باشند.

وی با اشاره به اینکه در هر روستایی که برای تامین سوخت کشاورزی دچار مشکل است باید سوخت آن از سوی مسئولان تامین شود، گفت: کشاورزان برای تامین آب کشاورزی چاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که با مراجعه به فرمانداری مشکل سوخت آنها تامین می‌شود.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه محور توسعه استان کشاورزی است، عنوان کرد: گردشگری و صنعت در اولویت های بعدی قرار دارند پس توجه به بخش کشاورزی ضروری است.

زارعی با اعلام اینکه در حوزه آب شرب روستایی همچنان با مشکل مواجه هستیم، اضافه کرد: در بخش آب روستایی باید آب و فاضلاب روستایی استان پاسخگو باشد.

فرماندار ساری در مورد مشکل آب شرب در یک مدرسه شبانه‌روزی منطقه چهاردانگه گفت: اگر کارشناسی تشخیص داد که آب آلوده است نباید برای شرب دانش‌آموزان استفاده شود.

وی گفت: اگر آب آلوده باشد دستگاه های مربوطه باید توجیه شوند و در این خصوص با دستگاه های مقصر برخورد خواهد شد.

وی در مورد طرح سالم‌سازی سواحل نیز افزود: این طرح از اول خرداد اجرایی می‌شود.

زارعی با اشاره به اینکه روزانه پنج تا شش هزار نفر از سواحل دریا در شهر ساری استفاده می‌کنند، افزود: اگر همه دستگاه‌های متولی طرح دریا حضور نداشته باشند ارائه خدمات با مشکل روبه‌رو می‌شود.