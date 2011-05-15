به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که برای کسب عنوان دومین قهرمانی پیاپی خود در لیگ برتر به یک تساوی برابر پرسپولیس نیاز داشت، از ساعت 18 امروز در ورزشگاه فولادشهر میزبان تیم فوتبال پرسپولیس بود که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این دیدار که به قضاوت سعید مظفری زاده و در حضور بیش از 12 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند اما نتوانستند به گل برسند.

شاگردان امیرقلعه نویی با این تساوی 66 امتیازی شدند و سومین قهرمانی شان در 10 دوره گذشته لیگ برتر و دومین قهرمانی پیاپی را جشن گرفتند. شاگردان علی دایی هم با 55 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی باقی ماندند.

در دیگر دیدار برگزار شده امروز یکشنبه، تیم فوتبال استیل آذین در شرایطی که میزبان شهرداری تبریز بود با شکست سنگین 6 بر یک برابر این تیم تبریزی سقوط خود به لیگ دسته اول را قطعی کرد.