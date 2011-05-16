ترکیب تیم ملی کاراته برای مسابقات قهرمانی آسیا نهایی شد

محمد بهرامی صبح دوشنبه در حاشیه دوره استاژ فنی و ارتقای مربیگری کاراته مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم ملی با 11 کاراته کا در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی و تیمی به مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که دوم و سوم مردادماه در کشور چین برگزارمی شود، اعزام خواهد شد.

وی افزود: هفته گذشته مرحله پایانی مسابقات انتخابی برگزار و تیم ملی اکنون با 11 نفر انتخاب شده تا قبل از اعزام در اردو خواهد بود.

سرمربی تیم ملی کارته بزرگسالان کشور با بیان اینکه تیم ملی اکنون، روزهای آخرهرهفته در سالن کبکانیان فدراسیون کاراته تمرین می کند، تصریح کرد: این تمرین تا 27 خردادماه ادامه خواهد داشت.

بهرامی، با اشاره به اینکه تیم ملی در دوره گذشته اسابقات قهرمانی آسیا شش نشان طلا کسب کرده بود، ابرازامیدواری کرد: در مسابقات امسال انتظار این است از تعداد مدال های طلا کمتر نشود.

وی درخصوص برگزاری دوره مربیگری کاراته مازندران در آمل گفت: دوره آموزش خوبی بود و کارهای تاکتیکی حرفه ای برای مربیان استان اجرا شد.

سرمربی تیم ملی کارته بزرگسالان کشورمان با بیان اینکه مازندران دارای توانمندی بالایی در رشته کاراته است، یادآورشد: انتظارها از کاراته مازندران بالا است ومربیان و کاراته کاهای این استان بیشتر باید برای رسیدن به حقشان در تیم ملی تلاش کنند.

در دوره استاژ فنی و ارتقای مربیگری کاراته مازندران در مجموعه ورزشی دهقان شهر دابودشت از توابع شهرستان آمل 60 نفر ازمربیان و قهرمانان کاراته شهرستانهای استان حضور داشتند.