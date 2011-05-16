راه اندازی نخستین مخزن ذخیره سازی گاز خاورمیانه در قم

خبرگزاری مهر روز گذشته 25 اردیبهشت ماه با انتشار گزارشی از راه اندازی نخستین مخزن زیر زمینی ذخیره سازی گاز طبیعی ایران در منطقه سراجه قم خبر داده و اعلام کرده بود: با راه اندازی این پروژه، ایران به جمع کشورهای ذخیره کننده گاز جهان پیوست.

در همین حال مهدی فکور امروز با بیان اینکه مخزن ذخیره سازی گاز سراجه قم نخستین ایستگاه ذخیره سازی گاز خاورمیانه و در بین کشورهای عضو اوپک است، گفت: مطابق برنامه ریزی اولیه در هشت ماهه گرم سال روزانه هفت میلیون مترمکعب گاز در این مخزن تزریق و در چهار ماه پایانی سال روزانه 9 میلیون و 800 هزار مترمکعب گاز از این مخزن برداشت می شود.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، افزود: به دلیل فشار بالای مخزن، تزریق گاز به این میزان امکان پذیر نبود؛ از این رو برنامه تزریق به دو فاز با ظرفیت تزریق هر کدام چهار میلیون مترمکعب نهایی و دو میلیون مترمکعب اولیه تغییر یافت تا بر اساس آن عملکرد مخزن ارزیابی شود.

وی درباره جزئیات راه اندازی پروژه ذخیره سازی سراجه قم، توضیح داد: برای تزریق و برداشت گاز، عملیات مربوط به تامین تسهیلات و ساخت خطوط لوله جریانی سر چاهی مربوط به پنج حلقه چاه جدید و چهار حلقه چاه موجود انجام شده و تاسیسات 20 راهه گازی میدان نیز آماده دریافت گاز است.

به گفته این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت بهینه سازی تاسیسات موجود برای تولید بیشتر و برق رسانی به آنها، اتصال خط 6 اینچ انتقال مایعات گازی از تفکیک گر، اجرای همه اتصالات و خط 8 اینچ انتقال گاز، همچنین نصب 2 دستگاه پمپ برای انتقال مایعات گازی از دیگر فعالیت های انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی کامل این طرح و افزایش توان تامین گاز مصارف خانگی و صنعتی، دغدغه افت فشار و قطع گاز در زمستان به حداقل کاهش می یابد، اظهار داشت: راه اندازی آزمایشی اولین ایستگاه ذخیره سازی گاز خاورمیانه در سراجه قم با مشارکت شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز انجام شده است.

به گزارش مهر، هدف از راه اندازی پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی در سراجه قم ذخیره سالانه 3.3 میلیارد متر مکعب گاز در فاز اول بوده است به طوری که باید در این مرحله با تزریق هفت میلیون متر مکعب گاز در هشت ماه نخست سال، روزانه حدود 10 میلیون متر مکعب گاز در ماههای پایانی سال برداشت شود.



جواد اوجی معاون وزیر نفت پیشتر با اشاره به اینکه مخزن سرجه از ظرفیت ذخیره سازی 3.3 میلیارد متر مکعب گاز برخوردار است به مهر گفته بود: پیش بینی می شود در فاز اول راه اندازی این طرح در شش ماهه نخست سال 5 تا 7 میلیون متر مکعب در روز گاز تزریق و در ماههای پایانی سال 7 تا 10 میلیون متر مکعب گاز برداشت شود.



به گزارش مهر، هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود 600 میلیون متر مکعب گاز کشور تولید می شود که با توجه به این حجم مصرف باید حداقل روزانه توانایی ذخیره سازی 110 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را داشته باشیم.



در حال حاضر ایالات متحده آمریکا با ذخیره سازی 110 میلیارد متر مکعب گاز در 417 مخزن، روسیه با ذخیره سازی 90 میلیارد متر مکعب گاز در 23 مخزن، اکراین با 34.1 میلیارد متر مکعب گاز در 12 مخزن، آلمان با 20 میلیارد متر مکعب در 41 مخزن، ایتالیا با 18 میلیارد متر مکعب گاز در 10 مخزن و کانادا با 14.1 میلیارد متر مکعب گاز در 42 مخزن بزرگترین ذخیره کنندگان گاز جهان به شمار می روند.



پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه در مجموع ظرفیتی برای ذخیره سازی و برداشت روزانه 120 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از مخازن زیر زمینی فراهم شود.