نوری: وحدت و انسجام مردم جمهوری اسلامی را مقتدر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر یک‌شنبه در همایش وحدت که در روستای حصارچه شهرستان راز و جرگلان برگزار شد، با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: وحدت و انسجام مردم، جمهوری اسلامی را در برابر دشمنان مقتدر کرده است.

وی در ادامه افزود: افتخار ما این است که پیامبر اسلام (ص) نماد رحمت، مهربانی و مبارزه با سیاهی، جهل و تاریکی است؛ پیامبری که از افق وحی طلوع کرد و زمینه یافتن راه نجات و سعادت را برای بشریت فراهم ساخت.

استاندار خراسان شمالی هفته وحدت را بهترین فرصت برای دیدار و تقویت پیوندهای میان مردم دانست و گفت: امام راحل (ره) در ظلمت و تاریکی حکومت ستم‌شاهی، آیین نبوی را احیا کرد و امروز نیز با حضور و هدایت رهبر معظم انقلاب، این مسیر ادامه دارد.

نوری با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در سایه وحدت و انسجام مردم، پرقدرت، محکم و استوار به مسیر خود ادامه می‌دهد و دشمنان را به عقب‌نشینی وادار می‌کند.

وی با بیان اینکه «همه در یک سو ایستاده‌اند»، افزود: امروز هیچ اثری از نرمش در برابر دشمن وجود ندارد و دولت در این شرایط، هزینه‌های جنگ و اداره کشور را تأمین می‌کند و همه قوا نیز در کنار یکدیگر هستند.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت و انسجام ملی گفت: این روزها و هفته‌ها مزین به وحدت است و امروز شیعه و سنی، کرد، ترک و بلوچ در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

نوری بیان کرد: همه مسئولان و رؤسای قوا سخت‌کوش هستند و باید مراقب ساحت وحدت باشیم و از بیان سخنان دشمن‌شادکن پرهیز کنیم.

وی، مردم اهل سنت را نماد وحدت و انسجام دانست و گفت: شهرستان راز و جرگلان در کانون توجه مدیریت استان قرار دارد و مشکلات مردم این منطقه را یکی پس از دیگری پیگیری و برطرف خواهیم کرد.