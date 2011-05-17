گزبلداجی چهارمحال و بختیاری در تاجیکستان به فروش می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: مرکزفروش تحفه ایران درشهرخجندگشایش یافته و در این مرکز تولیدات گزبلداجی، گلاب وعرقیات به مردم تاجیکستان عرضه می شود.

اسماعیل کاویانی افزود: ‌تولیدکنندگان گز در شهر بلداجی ماهانه افزون بر ۵۸۵ هزار کیلوگرم انواع گزهای سکه‌ای، لقمه‌ای، شکلاتی، رژیمی، زعفرانی و آردی تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند که هم اکنون می توانند در قالب خوشه گز بلداجی محصولات خود را در مرکز فروش تحفه ایران درشهر خجند تاجیکستان عرضه کنند.

وی با اشاره به درآمد زایی صادرات گز برای گزسازان استان بیان داشت: گزبلداجی دارای نشان‎های کیفیت بین‌المللی و دو نشان برتر کیفیت شامل کیفیت آلمان و سوئیس سالانه بیش ‌از ۳۰۰ میلیارد ریال برای استان درآمدزایی دارد.

کاویانی همچنین ازعرضه گلاب وعرقیات میمند به مدیریت خوشه گز چهارمحال و بختیاری در مرکز فروش تحفه ایران درتاجیکستان اشاره کرد و بیان داشت: تجار و بازرگانان استان با عرضه کالای باکیفیت در دیگر کشور زمینه ساز صادرات کالاهای دیگر نیز هستند.