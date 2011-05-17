به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مانور زلزله صبح سه شنبه با هدف آماده کردن کودکان در هنگام زلزله در محل پارک مادر کرمان با حضور 700 نفر از کودکان مهد های کودک برگزار شد.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه فراگیری آموزشهای لازم از دوران کودکی ثأثیری ماندگار در اذهان دارد گفت: به منظور آگاه سازی کودکان مهد های کودک در هنگام وقوع این حادثه و انجام اقدامات لازم در زمان وقوع زلزله با همکاری هلال احمر زمینه ارائه آموزشهای لازم را به کودکان مهد های کودک فرا شده است.

محمود حدادیان گفت: اداره کل بهزیستی نیز با توجه به اینکه نظارت بر محتوای آموزشی و عملکرد مهد های کودک سراسر استان را برعهده دارد بنا را برآن نهاد تا آموزشهایی چون انجام اقدامات لازم در زمان وقوع زلزله را به کودکان بیاموزد.

حدادیان با بیان اینکه این اقدام تاکنون توانسته نتیجه بسیار خوبی را در سطح کشور بدنبال داشته باشد افزود: با توجه به این مطلب که استان کرمان استانی حادثه خیز است و هر چند سال یکبار شاهد وقوع زمین لرزه مهیب در استان هستیم تلاشمان بر این است تا به کودکان بیاموزیم که چگونه خود را در زمان این حادثه ایمن سازند.

وی با تقدیر از همکاری خوب هلال احمر، آتش نشانی، نیروی انتظامی و فرمانداری کرمان در برپایی این تمرین و مانور گفت: تا کنون توانسته ایم شش دوره آموزشی ایمنی در برابر زلزله را به 15هزار کودک 3 تا 6 سال ارائه دهیم.