طالب آملی در ردیف ادبای برتر در ابیات شعری لقب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، یدالله اکبرزاده ظهر سه شنبه در همایش بین المللی طالب آملی افزود: مولانا، صائب تبریزی، سعدی و فردوسی طوسی با 54 هزار بیت و خیام با 26 هزار بیت بیشترین و پس ازآن طالب آملی با 22 هزار و 986 بیت جزو ششمین شاعر ایرانی لقب گرفت.

وی افزود: اشعار شعری طالب آملی با تلاش گروهی محقق در سال 1342 چاپ و منتشر و نمونه های رایج آن در بازار مربوط به آن سالها است.

رئیس ستاد برگزاری نخستین همایش بین المللی طالب آملی اظهار داشت: ستاد برگزاری همایش طالب آملی از یکسال گذشته تا کنون با برگزاری جلسات مختلف سعی در برگزاری مطلوب این همایش بین المللی داشته است.

اکبرزاده با بیان اینکه اشعار طالب آملی اکنون فقط در داستانها و مسائل عشقی برای مردم شناخته شده است از محققان ادبی خواست در زمینه آثار طالب آملی بیشتر تحققیق و پژوهش کنند.

وی ارسال 105 مقاله علمی از محققان داخلی و خارجی کشورهای تاجیکستان، قطر، ترکیه و پاکستان به دبیرخانه همایش بین المللی طالب آملی را نشان از شناخت نسبی آنان به این شاعر ایرانی دانست.

اکبرزاده ادامه داد: هیئت داوران این همایش از میان آثار ارسالی 27 اثر ایرانی و یک اثر خارجی را پذیرش علمی کرده و از عصر سه شنبه در این همایش قرائت خواهد شد.

وی شهرستان آمل را مهد مشاهیر، پیشکسوتان وعلمای کشور دانست و گفت: شهرستان آمل با سابقه کهن فرهنگی نخستین شهری بوده که حکومت علویان و شیعه را پذیرفته است.

فرماندار آمل وجود شخصیتهای فرهیخته ای همچون آیت الله محمدتقی جعفری، آیت الله فرسیو، غروی، میرزاهاشم آملی و علامه حسن زاده و جوادی آملی از سده های گذشته و حال در حال خدمت به جامعه علمی کشور است.

نخستین همایش بین المللی طالب آملی عصر سه شنبه با پیام آیت الله جوادی آملی (ع) و سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار مازندران و قرائت مقاله های برتر ادامه خواهد داشت.