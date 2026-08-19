«جان ایران» در اصفهان؛ گرامیداشت نخستین سالگرد درگذشت محمود فرشچیان

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و صاحب‌نام ایران، شامگاه چهارشنبه با عنوان «جان ایران» در عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت جایگاه فرهنگی و هنری استاد محمود فرشچیان و بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت، زندگی و میراث هنری این هنرمند برجسته برگزار شد و جمعی از مسئولان، خانواده استاد فرشچیان، استادان و پیشکسوتان هنر و فرهنگ استان اصفهان در آن حضور داشتند.

آیین «جان ایران» علاوه بر بخش‌های سخنرانی و برنامه‌های فرهنگی و هنری، با رونمایی از دو عنوان کتاب درباره زندگی و آثار استاد فرشچیان، رونمایی از ماکت آرامگاه این هنرمند و افتتاح نمایشگاه «حیرت» همراه بود؛ برنامه‌هایی که تلاش داشتند بخشی از میراث به‌جامانده از این هنرمند را در قالب‌های مختلف به مخاطبان معرفی کنند.

روایت خانواده از شخصیت و میراث استاد فرشچیان

در ابتدای این مراسم، پروین فرشچیان، برادرزاده استاد محمود فرشچیان، به نمایندگی از خانواده وی به بیان نکاتی درباره شخصیت، منش و جایگاه هنری این هنرمند پرداخت و از برگزارکنندگان آیین بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت استاد فرشچیان قدردانی کرد.

در ادامه نیز جمعی از استادان و هنرمندان استان اصفهان با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، یاد و خاطره این هنرمند برجسته را گرامی داشتند.

استاد شاهزیدی نیز در بخشی از این مراسم شعری در وصف استاد محمود فرشچیان قرائت کرد.

همچنین دکتر شهرستانی، نماینده فرهنگستان هنر، دکتر اصغر فهمی‌فر، نویسنده کتاب «کوچه‌باغ‌های عاشقی» و دکتر سجاد یارزاده، رئیس دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان، با حضور در این برنامه به بیان دیدگاه‌ها، خاطرات و مطالبی درباره زندگی، شخصیت و آثار این هنرمند پرداختند.

«بازگشت به نصف جهان»؛ روایت آخرین حضور فرشچیان در اصفهان

یکی از بخش‌های آیین «جان ایران»، رونمایی از دو عنوان کتاب با محوریت زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان بود.

کتاب «بازگشت به نصف جهان» نوشته سعید معتمدی، روایتی مستند و تصویری از آخرین بازگشت استاد فرشچیان به اصفهان است که با استفاده از تصاویر ثبت‌شده توسط عکاسان معنا، بخشی از آخرین حضور این هنرمند در زادگاه هنری خود و روند طراحی آرامگاه وی را روایت می‌کند.

کتاب دیگر با عنوان «نگار جان ایران» نیز به قلم سعید معتمدی منتشر شده و در آن بخش‌هایی از زندگی استاد فرشچیان، دیدگاه هنرمندان ایرانی و خارجی درباره آثار او و مجموعه‌ای از تصاویر ارزشمند مرتبط با این هنرمند گردآوری شده است.

این دو اثر در مراسم «جان ایران» رونمایی شدند تا بخشی از زندگی و میراث هنری استاد فرشچیان در قالب اسناد مکتوب و تصویری برای نسل‌های آینده حفظ و روایت شود.

رونمایی از ماکت آرامگاه استاد فرشچیان

رونمایی از ماکت آرامگاه استاد محمود فرشچیان از دیگر بخش‌های شاخص این مراسم بود.

طراحی این آرامگاه را استاد مطیعی‌فر بر عهده داشته است. در روند انتخاب طرح، پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی هنرمندان مختلف مورد بررسی قرار گرفت و طرح‌های پیشنهادی برای اظهارنظر در اختیار خانواده استاد فرشچیان قرار گرفت.

در نهایت طرح منتخب با نظر و تأیید خانواده این هنرمند انتخاب شد و ماکت آن در آیین «جان ایران» در معرض دید حاضران قرار گرفت.

نمایش «حیرت»؛ از کودکی تا سال‌های پایانی زندگی فرشچیان

همزمان با برگزاری آیین بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت استاد محمود فرشچیان، نمایشگاه «حیرت» نیز در گالری بوستان عمارت سعدی افتتاح شد.

این نمایشگاه مجموعه‌ای از اسناد، تصاویر و روایت‌های تصویری مرتبط با زندگی استاد فرشچیان را از دوران کودکی تا سال‌های پایانی عمر این هنرمند دربر می‌گیرد و مخاطب را با بخش‌هایی از مسیر زندگی و فعالیت هنری وی همراه می‌کند.

در این نمایشگاه همچنین تک‌اثر «حیرت» از آثار ارزشمند و کمتر دیده‌شده استاد فرشچیان برای نخستین‌بار در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه «حیرت» تا پنجم شهریورماه ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری بوستان عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان برپا خواهد بود و علاقه‌مندان، هنرمندان، پژوهشگران و دوستداران هنر نگارگری می‌توانند از آن بازدید کنند.

«جان ایران»؛ ادای احترام به میراث یک هنرمند اصفهانی

استاد محمود فرشچیان از چهره‌های برجسته نگارگری معاصر ایران بود که با خلق آثار ماندگار، نقش مهمی در معرفی و توسعه هنر نگارگری ایران ایفا کرد و آثار او در سطح ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

برگزاری آیین «جان ایران» در نخستین سالگرد درگذشت این استاد هنر، فرصتی برای گردهمایی جامعه هنری و فرهنگی اصفهان و بازخوانی بخشی از میراث به‌جامانده از این هنرمند بود؛ میراثی که تنها به آثار تصویری او محدود نمی‌شود و ابعاد فرهنگی، آموزشی و هویتی نیز دارد.

رونمایی از کتاب‌های مرتبط با زندگی و آثار استاد فرشچیان، معرفی طرح آرامگاه وی و برگزاری نمایشگاه «حیرت» از جمله برنامه‌هایی بود که در این آیین تلاش کرد یاد و نام این هنرمند را از زاویه‌های مختلف برای مخاطبان بازخوانی کند.

آیین «جان ایران» در عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان در حالی برگزار شد که نام و آثار محمود فرشچیان همچنان بخشی از حافظه هنری اصفهان و میراث نگارگری معاصر ایران به شمار می‌رود.