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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

امنیت بدون حضور مردم محقق نمی‌شود

امنیت بدون حضور مردم محقق نمی‌شود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه گفت: پلیس در همه ایام برای تأمین امنیت تلاش می‌کند و همراهی مردم، مهم‌ترین پشتوانه این نیرو در انجام مأموریت‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه چهارشنبه در اجتماع اقتدار مردم شاهرود با قدردانی از حضور مردم در صحنه اظهار داشت: حضور مردم در صحنه اقتدار، ضمن دلگرمی پلیس، این نیرو را برای انجام وظایف خود مصمم‌تر و کوشاتر خواهد کرد.

وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) مبنی بر اینکه «بدترین وطن، وطن ناامن است»، افزود: بر اساس آیات قرآن کریم، امنیت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه تأمین امنیت افتخار بزرگی برای نیروی انتظامی است، گفت: پلیس در هر لحظه و هر زمان درگیر مأموریت‌های مختلف، خاص و بعضاً خطرناک است و برای برقراری امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کند.

شائینی با تأکید بر اینکه پلیس در تمام ایام خدمتگزار مردم است، ابراز داشت: در شهرستان شاهرود تلاش ما بر این است که جرایم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشف و مجرمان شناسایی و دستگیر شوند.

وی ادامه داد: در ایام خاص، سربازان وطن با تمام توان پای کار بودند و جانانه به وظایف خود عمل کردند؛ هرچند در این مسیر برخی از نیروها دچار صدماتی شدند، اما حضور پررنگ و حمایت مردم، خستگی را از تن پلیس بیرون آورد.

فرمانده انتظامی شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مؤلفه امنیت، حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف است و حمایت مردم از نیروهای انتظامی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی و برقراری امنیت خواهد بود.

کد مطلب 6921846

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