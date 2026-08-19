به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه چهارشنبه در اجتماع اقتدار مردم شاهرود با قدردانی از حضور مردم در صحنه اظهار داشت: حضور مردم در صحنه اقتدار، ضمن دلگرمی پلیس، این نیرو را برای انجام وظایف خود مصممتر و کوشاتر خواهد کرد.
وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) مبنی بر اینکه «بدترین وطن، وطن ناامن است»، افزود: بر اساس آیات قرآن کریم، امنیت از بزرگترین نعمتهای الهی است.
فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه تأمین امنیت افتخار بزرگی برای نیروی انتظامی است، گفت: پلیس در هر لحظه و هر زمان درگیر مأموریتهای مختلف، خاص و بعضاً خطرناک است و برای برقراری امنیت و آرامش مردم تلاش میکند.
شائینی با تأکید بر اینکه پلیس در تمام ایام خدمتگزار مردم است، ابراز داشت: در شهرستان شاهرود تلاش ما بر این است که جرایم در کوتاهترین زمان ممکن کشف و مجرمان شناسایی و دستگیر شوند.
وی ادامه داد: در ایام خاص، سربازان وطن با تمام توان پای کار بودند و جانانه به وظایف خود عمل کردند؛ هرچند در این مسیر برخی از نیروها دچار صدماتی شدند، اما حضور پررنگ و حمایت مردم، خستگی را از تن پلیس بیرون آورد.
فرمانده انتظامی شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: بزرگترین مؤلفه امنیت، حضور و همراهی مردم در صحنههای مختلف است و حمایت مردم از نیروهای انتظامی، پشتوانهای ارزشمند برای خدمترسانی و برقراری امنیت خواهد بود.
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